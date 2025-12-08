Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cảnh giác chiêu trò giả mạo tuyển dụng T&T Group trên mạng xã hội để lừa đảo

Khánh Linh

Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo dưới danh nghĩa của Tập đoàn T&T Group. Đại diện Tập đoàn khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đầu tháng 12/2025, Tập đoàn T&T Group đã ghi nhận nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức mạo danh thương hiệu T&T để lừa đảo tuyển dụng. Cụ thể, các đối tượng giả mạo thông báo kế hoạch xét duyệt tuyển dụng/đào tạo nhân sự ở một số vị trí khác nhau.

Để tăng thêm niềm tin, trong các văn bản này, các đối tượng đã sử dụng trái phép tên và logo của Tập đoàn T&T; đồng thời đưa chi tiết về điều kiện, hình thức tuyển dụng, thành phần hồ sơ cần nộp.

anh-1.png

Các ứng viên sau đó tiếp tục được dụ dỗ tham gia vào các nhóm chat kín có tên dạng T&T GROUP TRAINING để thực hiện bài kiểm tra online trước khi được điều hướng truy cập, đăng ký tài khoản tại một trang web có dấu hiệu lừa đảo (tên miền: trainingduanxahoi…com).

Bên cạnh đó, T&T Group cũng phát hiện một số fanpage Tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo khác tại các địa chỉ: https://www.facebook.com/TTGrouptd và https://www.facebook.com/people/TT-Group-K%C3%AAnh-Tuy%E1%BB%83n-D%E1%BB%A5ng/61574914595832/.

Trước các hiện tượng nêu trên, đại diện Tập đoàn T&T Group khẳng định không hề triển khai bất kỳ chương trình tuyển dụng nào với hình thức tương tự. Mọi hoạt động chính thức của Tập đoàn đều được đăng tải chính thức tại website https://www.ttgroup.com.vn.

Tập đoàn T&T Group cùng các đơn vị liên quan không phối hợp hay ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ tuyển dụng, làm bài kiểm tra như cách thức nêu trên.

anh-2.png

T&T Group cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để khẩn trương xử lý hành vi mạo danh tên tuổi, uy tín Tập đoàn nhằm trục lợi bất chính.

T&T Group khuyến cáo khi gặp trường hợp lừa đảo như trên, người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không ấn vào những đường link giả mạo, không cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

Tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng dưới bất cứ hình thức nào và người dân cần liên hệ ngay đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, cơ quan công an để hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Khánh Linh
#Chiêu trò giả mạo tuyển dụng #Lừa đảo qua mạng xã hội #Mạo danh T&T Group #Cảnh báo lừa đảo trực tuyến #Hành vi trục lợi bất chính #Phòng chống lừa đảo trực tuyến #Chính sách tuyển dụng chính thức #Các hình thức lừa đảo phổ biến #T&T Group

Xem thêm

Cùng chuyên mục