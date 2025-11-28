Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quan các tổ chức lừa đảo tại Campuchia

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng liên quốc gia, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Ngày 28/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, đơn vị vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

triet-pha-duong-day-rua-tien-1915.jpg
Triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng liên quốc gia. Ảnh CA

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, lực lượng Công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30 nghìn tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hoài Văn
#rửa tiền #đường dây tội phạm #Đà Nẵng #bắt giữ #ngân hàng #lừa đảo #tội phạm quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục