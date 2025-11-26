Công an Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo tiền ảo TOSI

Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công, bắt giữ 14 đối tượng liên quan của một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đã tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, rồi xây dựng loạt website nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Duy và Thỏa còn thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Công an TP Đà Nẵng làm việc với các đối tượng trong đường dây.

Đặc biệt, các đối tượng đã lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống. Khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền sẽ được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Cùng với đó, các đối tượng tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance. Đồng thời, xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi không còn người mới tham gia, các đối tượng lấy các lý do “bảo trì”, “bị hacker tấn công” đồng loạt đóng website, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Ngoài ra, Duy và Thỏa cũng liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM” sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư, tuyển các lãnh đạo (Leader) tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp.

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.

Lực lượng Công an cũng đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại di động các loại và hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án, cùng khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng cũng phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản khác có liên quan…

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.