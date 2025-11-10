Bắt 2 ông trùm lừa đào tiền ảo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, ở Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền thật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (SN 1977, ở TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) về tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Đạt và Đức Anh cùng một số đối tượng khác thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam (Công ty Digital Space Việt Nam), do Đạt làm Tổng giám đốc, đặt trụ sở tại đường Mễ Trì Thượng, TP Hà nội.

Tuy nhiên, Công ty Digital Space Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì.

tien-ao3.jpg
tien-ao-4.jpg
Bị can Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHP

Từ tháng 4/2023, Đạt và Đức Anh cùng các đối tượng khác bàn bạc đưa ra thông tin, Công ty Digital Space Việt Nam phát triển hệ thống Agold, là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được đưa lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3-25 triệu đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư sẽ được hưởng hoa hồng (%), nếu giới thiệu được thêm người tham gia đầu tư.

tien-ao.jpg
Ứng dụng đầu tư vào hệ thống tiền ảo DHT mà các đối tượng lập ra.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống Agold, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương khoảng 10 tỷ đồng.

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Sau đó, Đạt và các đối tượng trong Công ty Digital Space Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước. Lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

tien-ao2.jpg
Một số bị hại liên quan đồng tiền ảo DHT, trong vụ án.

Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của các đối tượng liên quan. Đồng thời, đề nghị người dân nào tham gia dự án của các đối tượng này và là bị hại trong vụ án thì đến cơ quan công an trình báo.

