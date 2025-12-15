Cựu Phó chánh án Tòa cấp cao phủ nhận lời khai cấp dưới hối lộ 80 triệu đồng

TPO - Phần xét hỏi ghi nhận, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, đã không đồng ý với nội dung cáo trạng quy kết. Ông ta cũng phủ nhận lời khai của cấp dưới đưa cho mình 80 triệu đồng để xử giám đốc thẩm với kết quả theo yêu cầu của bị đơn.

Hai bạn đại học móc nối đưa hối lộ cho cựu Phó Chánh án

Sau một buổi sáng công bố nội dung cáo trạng, chiều 15/12, TAND TP Hà Nội xét hỏi 28 bị cáo phạm tội "đưa, nhận hối lộ" xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm thuộc TAND Tối cao).

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, là một trong số những người đầu tiên lên bục khai báo và phủ nhận cáo trạng.

Viện Kiểm sát xác định trong vụ án, bị cáo Bùi Thị Phương, cựu Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (cũ), tỉnh Quảng Trị, đã môi giới hối lộ 135 triệu đồng để nhờ xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ “tranh chấp tiền đặt cọc” do các tòa án ở Quảng Trị tuyên năm 2023 đều cho nguyên đơn thắng.

Bị đơn là ông Nguyễn Văn Cường đã tìm người có thẩm quyền, nhờ giúp hủy các bản án trên. Sau đó, ông Cường gặp bị cáo Phương.

Còn bà Phương sau khi trao đổi với ông Nguyễn Văn Cường đã nhờ lại bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Bị cáo Nga đồng ý giúp, đưa ra mức giá 135 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Nga đưa cho bị cáo Phạm Tấn Hoàng 80 triệu đồng, nhờ xử giám đốc thẩm theo yêu cầu của Bùi Thị Phương.

Tháng 10/2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định giám đốc thẩm, hủy hết án sơ thẩm, phúc thẩm do các tòa án ở Quảng Trị ban hành, bác yêu cầu của nguyên đơn theo đúng mong muốn của bị đơn là Nguyễn Văn Cường.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, khai là bạn đại học với bị cáo Nguyễn Thị Nga nên mới nhờ giúp vụ án của ông Nguyễn Văn Cường.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga cũng khai sau khi nhận tiền từ Phương có sang phòng làm việc gặp bị cáo Phạm Tấn Hoàng (là thẩm phán chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm). Khi gặp ông Hoàng, Nga nói “có vụ việc của bạn em nhờ anh xem xét có căn cứ không”.

Theo lời bị cáo Nga, ông Hoàng đã trả lời “để nghiên cứu” và sau đó đồng ý giúp. Do vậy, bị cáo đưa cho ông Hoàng 80 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng tại phiên tòa.

Cựu Phó Chánh án phủ nhận lời khai của cấp dưới

Trong khi đứng trên bục khai báo, bị cáo Phạm Tấn Hoàng phủ nhận lời khai của bị cáo Nga, khẳng định “hoàn toàn không đúng”.

"Thế tại sao trong điện thoại của Nga có tin nhắn về việc thụ lý, kháng nghị giám đốc thẩm gửi cho bị cáo?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Hoàng cho hay, Nga là đồng nghiệp, gửi tin nhắn là quyền của Nga chứ ông không quan tâm, không bận tâm, cũng không trả lời gì cả.

“Nói chung là không lưu tâm việc nhờ vả gì”, ông Phạm Tấn Hoàng quả quyết.

Liên quan đến số tiền 80 triệu đồng mà bà Nga tự tay mang sang phòng làm việc của ông Hoàng để "cảm ơn" nhưng không có ai chứng kiến, ông Hoàng cũng phủ nhận.

“Với trường hợp này, tôi không biết Phương là ai, cũng không biết số điện thoại ai nhắn tin cả, không thấy ai nói gì. Tôi xét xử theo pháp luật. Sau đó khi hai bên có khiếu nại, Viện KSND Tối cao có rút toàn bộ hồ sơ vụ án về kiểm tra và xác định tôi xử đúng, không có kháng nghị”, ông Hoàng nói.

Trước những lời khai phủ nhận của ông Hoàng, Chủ tọa quay sang hỏi bị cáo Nga “nói đưa tiền nhưng không có căn cứ, còn bị cáo Hoàng bảo không nhận, vậy có căn cứ gì để tòa xác định bị cáo đã đưa 80 triệu đồng cho bị cáo Hoàng không?".

Bà Nga trả lời, kết quả giám đốc thẩm vụ án đúng như “người nhờ đã nhờ”, còn không có bằng chứng gì khác.

Theo hồ sơ, Viện Kiểm sát quy kết bị cáo Phạm Tấn Hoàng lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 220 triệu đồng trong 2 vụ án (gồm: Nhận hối lộ 140 triệu đồng để xét xử giảm hình phạt tù cho bị cáo theo Bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/HS-PT ngày 21/5/2024 và nhận hối lộ 80 triệu đồng để ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 10/2024/DS-GĐT ngày 27/01/2024 đều của TAND cấp cao tại Đà Nẵng theo yêu cầu của người đưa hối lộ).

Viện Kiểm sát cho rằng dù ông Hoàng không nhận tội, nhưng căn cứ lời khai và nội dung tin nhắn trao đổi giữa hai bị cáo Nga và Phương, nội dung tin nhắn Nga và ông Hoàng và các tài liệu, chứng cứ khác, đủ căn cứ xác định ông Hoàng đã nhận hối lộ số tiền 80 triệu đồng.