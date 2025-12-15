Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ đã được dẫn độ từ Philippines về Việt Nam

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã đưa Lê Khắc Ngọ, đối tượng giữ vai trò quan trọng trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao Mr Pips từ Philippines về Việt Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Mắt xích quan trọng trong chuyên án Mr Pips

12.png
Phó Đức Nam biệt danh Mr.Pips (bên phải) và Lê Khắc Ngọ biệt danh Mr. Hunter (bên trái).

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết tại họp báo Bộ Công an chiều 15/12.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với C01, Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Philippines, hoàn tất thủ tục đưa Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) từ Philippines về Hà Nội an toàn, đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

Ngay sau khi dẫn độ, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan của Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia.

Trước đó, sáng 14/11, tại sự kiện ra mắt phim tài liệu “Tường lửa Tràng An – Chuyên án Cạm bẫy số”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về những chiến công nổi bật của lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ một đối tượng giữ vai trò then chốt trong chuyên án Mr Pips.

Sau khi bắt giữ, Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, tiến tới dẫn độ Lê Khắc Ngọ cùng một đối tượng liên quan khác về nước, phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, vụ án Mr Pips là đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, hoạt động tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, sử dụng các sàn giao dịch ngoại hối, đầu tư tài chính “ảo” để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 48 bị can liên quan đến vụ án. Đây được đánh giá là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, từ khâu cầm đầu, tổ chức vận hành đến hệ thống rửa tiền và tẩu tán tài sản.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nhiều quốc gia và đối tác quốc tế đánh giá rất cao kết quả chuyên án, bởi Việt Nam đã thực hiện được những nội dung mà không ít nước gặp khó khăn trong việc điều tra, truy bắt các đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động toàn cầu.

Thu giữ, phong tỏa khối tài sản “khủng”

Tại họp báo thông tin kết quả công tác công an quý III/2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thêm, vụ án do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 30 tuổi) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gồm: 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 41 ô tô hạng sang, giá trị lớn.

Mới đây nhất, ngày 24/9, Công an Hà Nội tiếp tục thu giữ 1 ô tô Volvo XC90, 59 đồng hồ cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng, nhiều trang sức vàng, túi xách hàng hiệu, đồng thời tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản có liên quan đến vụ án.

Theo Đại tá Long, tổng giá trị tài sản đã thu giữ, phong tỏa đến nay ước tính khoảng 5.215 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản cho các bị hại theo quy định pháp luật. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định, việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước là bước quan trọng để làm rõ toàn bộ đường dây, vai trò của từng đối tượng, cũng như các hành vi phạm tội liên quan khác trong chuyên án Mr Pips.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm minh các bị can theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới.

Minh Đức
