Xét xử nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ

TPO - Bị cáo Bùi Trung Đức tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 12 bị hại. Đường dây của bị cáo này liên quan đến Mr.Pips (tức Phó Đức Nam) và Mr.Hunter (Lê Khắc Ngọ).

Lập hàng loạt công ty ma để phục vụ lừa đảo

Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội đang xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, ở phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ, TPHCM); Thái Anh Đào (SN 2001, ở phường Thủ Thiêm, Thủ Đức cũ); Lê Trung Ái (SN 1994, ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ); Bùi Ngọc Trinh (SN 1998, trú xã Thủy Tây, huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An cũ) cùng 15 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đối tượng tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi.

Nhóm này thành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận vận hành độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ, nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo cáo buộc, dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, Đức và đồng phạm vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, kêu gọi người dân tham gia các “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Các trang web được nhóm sử dụng như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting… có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế.

Cơ quan truy tố xác định thực tế, đây đều là các trang web đã lập trình sẵn, không có tính năng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu. Mỗi sàn được gắn với một hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm Đức kiểm soát.

Các nhà đầu tư (bị hại) sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng (gọi là sale) tạo tài khoản truy cập sàn, sau đó được hướng dẫn nạp tiền ký quỹ và thực hiện các lệnh mua, bán. Mọi thao tác của người chơi đều trong tầm kiểm soát.

Ban đầu, nhà đầu tư được “cho thắng” vài lệnh nhỏ, rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, nhân viên tiếp tục dụ dỗ nhà đầu tư nạp thêm tiền với lời hứa sinh lời nhanh, cam kết lợi nhuận cao. Đến khi người chơi nạp số tiền lớn hơn, họ sẽ bị “đánh rớt lệnh” hoặc tài khoản bị “cháy”, mất trắng tiền.

Để che giấu hoạt động lừa đảo, Bùi Trung Đức và đồng phạm thành lập 27 công ty để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê máy chủ, lưu trữ cuộc gọi và thuê đầu số điện thoại dùng trong ứng dụng liên lạc Zoiper.

Ngoài ra, Đức và nhóm điều hành còn mở thêm nhiều công ty khác như: Rowna, Audrey, Ambrose, DVA, Uni VN, Sysnet VN, Sodial VN…, đăng ký mở hàng loạt tài khoản ngân hàng gắn với tên pháp nhân các công ty này tại các ngân hàng khác nhau.

Phó Đức Nam biệt danh Mr.Pips (bên phải) và Lê Khắc Ngọ biệt danh Mr. Hunter (bên trái).

Chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng từ 12 vụ việc

Đức cũng thuê ít nhất 15 văn phòng tại nhiều địa điểm ở TPHCM, Bình Dương cũ, chủ yếu ở các tòa nhà lớn nhưMetro Tower (Bình Thạnh), M Building (quận 7 cũ), Rubicon (Thủ Đức cũ) và một số chung cư... Các văn phòng này không treo bảng hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh, chỉ di chuyển nội bộ, không sử dụng phương tiện công nghệ để tránh bị theo dõi.

Bên cạnh đó, các hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi chủ sở hữu và mở tài khoản ngân hàng đều được nhóm này thuê ngoài, qua một chuỗi trung gian.

Trong đó, tài liệu điều tra nêu có Công ty TNHH Vi Vi Nguyễn VNC (do ông Nguyễn Vũ Vi Vi làm Giám đốc) đã thực hiện thay đổi chủ sở hữu cho ít nhất 65 công ty trong đường dây của Đức, với giá 1.000 USD/hồ sơ. Các thủ tục được thực hiện theo dạng thỏa thuận miệng, không có hợp đồng nhằm tránh để lại dấu vết.

Việc chuyển tiền của khách được nhóm này kiểm soát thông qua các bộ phận hỗ trợ nội bộ (support, checkbill, quản lý tài khoản ngân hàng). Khi khách chuyển tiền, bộ phận sale gửi ảnh hóa đơn, bộ phận support xác minh, rồi báo nhóm checkbill truy cập đường link để xác nhận đã nhận tiền. Sau đó, bộ phận này trả lại tiền nhỏ cho khách để tạo niềm tin, hoặc chuyển đến tài khoản khác theo lệnh của Phó Đức Nam, người quản lý vận hành tại Việt Nam.

Theo Viện kiểm sát, số tiền chiếm đoạt được “rửa” qua nhiều hình thức như đổi sang tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, hoặc chuyển sang tiền điện tử như USDT để tránh truy vết. Một phần dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên, mua sắm thiết bị, thuê văn phòng.

Từ tháng 12/2022 - 5/2023, hàng loạt nạn nhân trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố đã “sập bẫy” lừa đảo. Trong đó, các đối tượng nhóm của Đức đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng từ 12 người bị hại, bằng thủ đoạn mời chào đầu tư tài chính, dụ nạn nhân chuyển tiền qua các công ty “vỏ bọc”, sau đó thao túng tài khoản và chiếm đoạt.

Trong số nạn nhân, cáo trạng nêu bà Lê Thị Anh T. bị lừa hơn 6,77 tỷ đồng qua sàn ZenoMarket; chị Trần Thị Thùy L. bị chiếm đoạt hơn 3,23 tỷ đồng qua sàn Londonex…

Thủ đoạn các đối tượng làm trước hết là tạo lòng tin với nạn nhân qua ứng dụng Telegram, hướng dẫn họ đặt lệnh “buy/sell” (mua/bán) cổ phiếu… Thực chất, toàn bộ diễn biến giá đều bị thao túng. Khi nạn nhân nạp đủ tiền, các đối tượng khóa tài khoản hoặc khiến tài khoản “âm vốn”.

Như bị cáo Trần Vũ Trọng Đức, chiếm đoạt 299 triệu đồng của chị Vũ Thị Thu H., bằng cách đóng vai trưởng nhóm tư vấn, đưa ra các yêu cầu “muốn rút tiền, thì cần nạp thêm”, “bonus 100% khi đầu tư tiếp” để thúc ép nạn nhân chuyển tiền qua các tài khoản của một số công ty. Các nạn nhân khác bị đối tượng sử dụng đồng loạt nhiều kênh liên lạc như Zalo, Telegram, Zoiper, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, giả danh nhân viên công ty tài chính, gửi hình ảnh chuyển tiền hàng tỷ đồng, khẳng định có “nhà đầu tư lớn đang vào cùng”, tạo lòng tin giả tạo để dụ nạn nhân nạp tiền.

Mỗi khi nạn nhân định rút tiền, nhóm lừa đảo lại đưa ra lý do “thiếu tiền duy trì lệnh”, “cần nạp để rút”, “cần thêm vốn để tránh cháy tài khoản”.

Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong 12 vụ việc, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại, với số tiền lên tới hơn 11 tỷ đồng. Bùi Trung Đức và đồng phạm đã sử dụng hơn 10 tài khoản ngân hàng đứng tên công ty như Rowna, Ambrose, SODIAL, UNI VN, để hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo.