Thủ tướng: Thể chế phải đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển

TPO - Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thể chế phải đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chuyển đổi trạng thái, đưa công tác xây dựng và thi hành pháp luật từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh.

"Người gác cổng pháp lý” đặc biệt của Chính phủ

Ngày 25/8, dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trải qua 80 năm hình thành và phát triển, ra đời cùng với sự thành lập của Chính phủ lâm thời, khi vừa mới giành được độc lập trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Bộ Tư pháp đã cùng chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ giải quyết những khó khăn bộn bề, làm nên những dấu ấn lịch sử, mở đầu cho hành trình xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp.

Nhìn lại lịch sử hình thành, phát triển của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp trong hành trình 80 năm, Thủ tướng Chính phủ khái quát 6 dấu ấn nổi bật bằng 36 chữ: Chủ động xây dựng pháp quyền; Thực thi nghiêm túc pháp luật; Hiệu quả trong án dân sự; Tổ chức cán bộ nâng tầm; Hợp tác quốc tế mở rộng; Tích cực tháo gỡ vướng mắc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong những năm gần đây, thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp tiếp tục thể hiện rõ vai trò là “kiến tạo phát triển”, “người gác cổng pháp lý” đặc biệt của Chính phủ với nhiệm vụ thẩm định tất cả các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Chính phủ, Quốc hội.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, toàn ngành Tư pháp đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung đề xuất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sửa đổi quy trình lập pháp nhằm “nâng cao năng suất và chất lượng xây dựng pháp luật”. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật ngày càng đổi mới về chất và lượng.

“Với phương châm thể chế “vừa là nguồn lực, vừa là động lực, vừa là đột phá cho sự phát triển”, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp đã phát huy tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên Lễ, Tết”, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".

Từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”

Thời gian tới, trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đất nước có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, để hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo Bộ Tư pháp tập trung quán triệt, thực hiện thống nhất “5 quan điểm”:

Thể chế vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước; Thể chế phải đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chuyển đổi trạng thái, đưa công tác xây dựng và thi hành pháp luật từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh.

Đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, của doanh nghiệp; Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, tạo đột phá huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Tư pháp tập trung thực hiện “5 tiên phong”: Đẩy mạnh toàn diện công tác hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định pháp luật từ yêu cầu thực tiễn; rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hóa; phân cấp, phân quyền trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; phổ biến và giáo dục pháp luật.

“Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, công tác tư pháp trong thời gian tới tiếp tục có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nói.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Bộ Tư pháp. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh và Mai Lương Khôi.