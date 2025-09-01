Khối diễu hành cựu Công an nhân dân miệt mài tập luyện để 'đều và đẹp' trong ngày lễ trọng đại của dân tộc

TPO - Trước ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9), khối diễu hành cựu Công an nhân dân vẫn miệt mài tập luyện với mục tiêu phải thể hiện được tác phong “đều và đẹp”.

Sáng 1/9, toàn khối cựu Công an nhân dân vẫn miệt mài luyện tập, quyết tâm khắc phục khó khăn về thời tiết, sức khoẻ, di chuyển, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, vào ngày mai, 2/9.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá, Tiến sĩ Lê Ngọc Khánh (nguyên Trưởng khoa của Học viện Chính trị Công an nhân dân) chia sẻ, toàn khối cựu Công an nhân dân có 160 người, bắt đầu tập luyện từ ngày 11/8.

Khối cựu Công an nhân dân tập luyện.

Toàn khối có 160 người, sẽ tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thành viên khối chủ yếu là các cựu cán bộ từng công tác tại Hà Nội, chiến trường Miền Nam, Campuchia và nước bạn Lào… Đáng chú ý, trong đội hình có 3 thiếu tướng và phần lớn là sĩ quan cấp tá.

Lịch tập luyện hằng ngày bắt đầu từ 7h sáng, kết thúc khoảng 11h trưa, không quản mưa nắng.

Như hôm hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, Đại tá Lê Ngọc Khánh cùng đồng đội xuất phát từ 1h30 sáng tại trụ sở Bộ Công an (số 47 Phạm Văn Đồng) ra Quảng trường Ba Đình. Sau khi các khối diễu binh di chuyển hết là đến khối diễu hành của quần chúng, trong đó đoàn của Mặt trận Tổ quốc di chuyển trước, đến đoàn cựu Chiến binh, rồi tiếp theo là cựu Công an nhân dân...

Các thành viên trong khối tập luyện tích cực với mục tiêu "đều và đẹp" trong ngày lễ trọng đại.

Lộ trình diễu hành của khối kéo dài khoảng 1km, đi qua Quảng trường Ba Đình, ra đường Nguyễn Thái Học và kết thúc tại đầu đường Cát Linh.

Đại tá Lê Ngọc Khánh bày tỏ, những người cựu Công an nhân dân như ông rất tự hào, phấn khởi khi được dự lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây cũng là dịp thể hiện và khẳng định vị thế của lực lượng công an đã cống hiến cho đất nước, vì cuộc sống bình yên của người dân; thể hiện ý chí quyết tâm tập luyện, "vượt nắng, thắng mưa" hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Clip tập luyện của các cựu Công an nhân dân.

Theo Đại tá Lê Ngọc Khánh, quá trình tập luyện dài ngày, nhiều đồng chí sức khỏe yếu phải tạm nghỉ để người khác thay vị trí, còn lại tất cả đều cùng nỗ lực để được đi qua quảng trường "báo công với Bác".

Tại thao trường, 160 cựu sĩ quan công an thực hiện nghiêm chỉ đạo của của thầy chỉ huy với mục tiêu phải thể hiện được tác phong “đều và đẹp”.

Khối đã vinh dự nhận được sự quan tâm động viên về tinh thần, vật chất của lãnh đạo Bộ Công an; Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội; các đơn vị cấp cục trong lực lượng Công an nhân dân; cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

"Sự trân trọng, tận tuỵ và nghiêm khắc của Ban huấn luyện, các thành viên tham gia khối diễu hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác luyện tập đạt các tiêu chí đặt ra để góp phần vào thành công của đại lễ", Đại tá Lê Ngọc Khánh chia sẻ.