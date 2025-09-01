Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Bố trí 3 điểm trông xe miễn phí tại ga Cát Linh phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để phục vụ người dân có chỗ để xe khi xem diễu binh, diễu hành và các hoạt động dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị trông xe bố trí 3 điểm trông xe miễn phí quanh khu vực ga tàu Cát Linh.

3 điểm trông xe miễn phí này được UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp với đơn vị trông xe là Cty TNHH thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang bố trí, tổ chức trông coi và không thu phí.

Cụ thể, 3 điểm này, gồm: Khu đất trống thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp tại ngõ 168, phố Hào Nam; Trạm ga Cát Linh, số 167 phố Hào Nam; Đình Hào Nam tại số 29 phố Vũ Thạch.

tp-1-4876.jpg
Điểm trông xe phục vụ người dân trên phố Hào Nam đoạn qua ga Cát Linh.

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, tại 3 điểm gửi xe này đều có bảng chỉ dẫn là điểm trông xe miễn phí để ngay lối ra vào, người dân đến được nhân viên hướng dẫn quét mã QR để lấy số thứ tự và giúp đơn vị trông giữ dễ dàng quản lý, kiểm soát được xe ra, vào điểm gửi.

Thời gian hoạt động của 3 điểm trông xe miễn phí, từ ngày 1 đến 2/9/2025.

Để thuận lợi cho người dân tiếp cận tàu điện dịp Quốc khánh, Công ty Hanoi Metro cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng để bố trí các điểm trông giữ xe phục vụ người dân tại tầng 1 các ga thuộc 2 tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy.

Anh Trọng
#quốc khánh 2.9 #a80 #trông xe #ga cát linh #Điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân #Diễu binh diễu hành Kỷ niệm Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục