Bố trí 3 điểm trông xe miễn phí tại ga Cát Linh phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

TPO - Để phục vụ người dân có chỗ để xe khi xem diễu binh, diễu hành và các hoạt động dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị trông xe bố trí 3 điểm trông xe miễn phí quanh khu vực ga tàu Cát Linh.

3 điểm trông xe miễn phí này được UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp với đơn vị trông xe là Cty TNHH thương mại dịch vụ khai thác ô tô Ngọc Quang bố trí, tổ chức trông coi và không thu phí.

Cụ thể, 3 điểm này, gồm: Khu đất trống thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp tại ngõ 168, phố Hào Nam; Trạm ga Cát Linh, số 167 phố Hào Nam; Đình Hào Nam tại số 29 phố Vũ Thạch.

Điểm trông xe phục vụ người dân trên phố Hào Nam đoạn qua ga Cát Linh.

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, tại 3 điểm gửi xe này đều có bảng chỉ dẫn là điểm trông xe miễn phí để ngay lối ra vào, người dân đến được nhân viên hướng dẫn quét mã QR để lấy số thứ tự và giúp đơn vị trông giữ dễ dàng quản lý, kiểm soát được xe ra, vào điểm gửi.

Thời gian hoạt động của 3 điểm trông xe miễn phí, từ ngày 1 đến 2/9/2025.

Để thuận lợi cho người dân tiếp cận tàu điện dịp Quốc khánh, Công ty Hanoi Metro cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng để bố trí các điểm trông giữ xe phục vụ người dân tại tầng 1 các ga thuộc 2 tuyến đường sắt đô thị là Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy.