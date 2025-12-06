Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Ngộp mắt' với ma trận biển quảng cáo tràn lan phố phường Thủ đô

Phùng Linh

TPO - Dọc nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

5-12-37.jpg
Dạo quanh các tuyến phố trung tâm của Hà Nội có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng biển quảng cáo treo tràn lan, buộc thân cây, cột điện và khắp các toà nhà,... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mặc dù thành phố đã nhiều lần ra quân xử lý.
5-12-24.jpg
Hàng loạt tấm biển quảng cáo cỡ lớn che kín mặt tiền của các căn nhà dọc ngã 5 Ô Chợ Dừa, che chắn hầu hết không gian thoát hiểm, cứu hỏa,...
5-12-25.jpg
Biển quảng cáo che kín tầng 2, 3 của một căn nhà trên đường Đê La Thành.
5-12-23.jpg
Hàng loạt khung sắt cỡ lớn, bảng quảng cáo các sản phẩm lắp đặt dày đặc phủ kín các căn nhà tại phố Xã Đàn.
5-12-21.jpg
Biển quảng cáo ở các nhà mặt đường có diện tích quá lớn gây khó khăn cho việc thoát hiểm nếu không may hỏa hoạn xảy ra,...
5-12-26.jpg
Không chỉ những tấm biển quảng cáo tự phát tại nhà dân, nhiều tấm biển quảng cáo thuộc dự án quảng cáo xã hội hoá tại Hà Nội đã bị bỏ hoang suốt thời gian dài. Trên đường Lê Văn Lương, công trình phục vụ quảng cáo không được duy tu, bảo dưỡng khiến khung sắt hoen gỉ, bề mặt bong tróc, hỏng hóc vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.
5-12-19.jpg
Nhiều tấm biển quảng cáo sau khi tháo dỡ dẫn đến tình trạng "trơ khung sắt" nhìn rất nhếch nhác.
5-12-20.jpg
Những biển quảng cáo này được đặt tại những vị trí đắc địa như ngã ba, ngã tư... có đông người qua lại. Cách bố trí những biển quảng cáo này thường được đặt gần với đường và bên trong có dây điện chằng chịt.
Theo Luật Quảng cáo, kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Luật Quảng cáo đã quy định rõ ràng nhưng việc thực hiện của các chủ cửa hàng không được thực hiện đúng, luôn cố tình vi phạm để làm sao sản phẩm quảng cáo đập vào mắt người tiêu dùng nhất.
Theo Luật Quảng cáo, kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
﻿Luật Quảng cáo đã quy định rõ ràng nhưng việc thực hiện của các chủ cửa hàng không được thực hiện đúng, luôn cố tình vi phạm để làm sao sản phẩm quảng cáo đập vào mắt người tiêu dùng nhất.

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn hiện có nhiều bảng biển quảng cáo treo tường gây mất mỹ quan đô thị, là rác đô thị, có những căn nhà nhỏ nhưng 4 mặt đều là bảng biển quảng cáo.

Theo ông Tùng, Luật Quảng cáo đã quy định rõ về vấn đề này, hiện công nghệ điện tử, công nghệ số phát triển, cần có những hình thức quảng cáo phù hợp.

Phùng Linh
