'Ngộp mắt' với ma trận biển quảng cáo tràn lan phố phường Thủ đô

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn hiện có nhiều bảng biển quảng cáo treo tường gây mất mỹ quan đô thị, là rác đô thị, có những căn nhà nhỏ nhưng 4 mặt đều là bảng biển quảng cáo.

Theo ông Tùng, Luật Quảng cáo đã quy định rõ về vấn đề này, hiện công nghệ điện tử, công nghệ số phát triển, cần có những hình thức quảng cáo phù hợp.