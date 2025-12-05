Cận cảnh những dự án NƠXH 'sốt nóng' ở Hà Nội

TPO - Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội đang triển khai, mở bán trong bối cảnh giá nhà thương mại tiếp tục neo cao như: NƠXH NO1 Hạ Đình; NƠXH CT3 Kim Chung; NƠXH 319 Uy Nỗ; NƠXH Thượng Thanh... góp phần giải "cơn khát" nhà giá rẻ.
Dự án này đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua từ 17/11/2025 - 3/1/2026. Giá bán căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tại dự án này tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán NƠXH CT3 Kim Chung vào quý I/2026.