Cận cảnh những dự án NƠXH 'sốt nóng' ở Hà Nội

TPO - Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại Hà Nội đang triển khai, mở bán trong bối cảnh giá nhà thương mại tiếp tục neo cao như: NƠXH NO1 Hạ Đình; NƠXH CT3 Kim Chung; NƠXH 319 Uy Nỗ; NƠXH Thượng Thanh... góp phần giải "cơn khát" nhà giá rẻ.