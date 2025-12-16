Stella Icon: Điểm sáng an cư giàu bản sắc

Tự hào giá trị văn hóa, tinh thần

Trong vài năm trở lại đây, Thành phố Cần Thơ ghi nhận những thay đổi đáng kể trong diện mạo đô thị lẫn chất lượng sống. Một chuyên gia lĩnh vực du lịch đã nhận định: để Tây Đô trở thành thành phố đáng sống thực sự, điều tiên quyết không chỉ là những tòa nhà hay hạ tầng kỹ thuật hiện đại, mà ở cảm giác an yên, sự gắn bó và niềm tự hào - những giá trị thuộc về văn hóa và đời sống tinh thần.

Là thành phố trẻ với đông sinh viên, lao động, chuyên gia, Cần Thơ vẫn đang cần thêm không gian phục vụ nhu cầu giải trí cho cư dân đô thị như công viên, không gian đi bộ; nhà hát, không gian nghệ thuật, thư viện; câu lạc bộ cộng đồng, thể thao và các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đây chính là yếu tố tạo ra sự gắn kết, cảm xúc và bản sắc đô thị, nhưng cũng là mảng mà thành phố còn nhiều dư địa để phát triển.

Đáng chú ý, Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm sự kiện, thể thao và du lịch của khu vực. Từ thể thao truyền thống như đua ghe ngo, đến các giải hiện đại như marathon, kickboxing, đua mô-tô, đặc biệt là lần đầu tiên đăng cai Giải Thể thao điện tử châu Á 2025 vào cuối tháng 11 vừa qua, Tây Đô dần hình thành diện mạo trẻ trung, hội nhập nhưng giàu bản sắc.

Trong bức tranh phát triển đó, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, có khả năng tích hợp không gian sống với văn hóa, sự kiện và sinh hoạt cộng đồng đang ngày càng được quan tâm.

Stella Icon là một trong những dự án như vậy, khi tọa lạc trong khu đô thị sân bay KITA Airport City - nơi đang từng bước kiến tạo một nhịp sống đô thị mới cho “thủ phủ miền Tây”.

Ưu đãi lớn mùa cuối năm

Nằm ở lõi trung tâm Khu đô thị sân bay KITA Airport City hơn 150 hecta, Stella Icon thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Các sự kiện quy mô như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, các giải chạy và hoạt động cộng đồng ngoài trời góp phần tạo nên không khí sôi động quanh năm. Đồng thời, khu vực này còn nằm gần các địa điểm văn hóa - tâm linh tiêu biểu như đền thờ Vua Hùng, đình Bình Thủy, mang đến chiều sâu tinh thần và sự kết nối với bản sắc địa phương cho cư dân Stella Icon.

Bên cạnh đó, Stella Icon còn sở hữu lợi thế về không gian xanh và tiện ích sống với hệ thống công viên, hồ cảnh quan, không gian công cộng và đặc biệt là hơn 10.000 cây xanh khắp khu đô thị. Trong bối cảnh đô thị ngày càng chịu áp lực về môi trường, những mảng xanh đa tầng được quy hoạch bài bản đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cư dân.

Về kết nối giao thông, dự án tọa lạc trên trục đường Lạc Long Quân - trục ngang quan trọng kết nối hai tuyến Võ Văn Kiệt và Lê Hồng Phong, giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến sân bay, trung tâm thành phố cũng như nơi làm việc, học tập.

Thiết kế căn hộ tại Stella Icon hướng đến nhu cầu ở thực, tối ưu diện tích sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và đảm bảo độ thông thoáng nhờ logia liên thông ban công. Hệ tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, yoga, spa, cafeteria, khu vui chơi trẻ em... được bố trí ngay trong tòa nhà, đáp ứng xu hướng sống cân bằng, chú trọng trải nghiệm tại chỗ của nhóm cư dân trẻ và gia đình hiện đại.

Trong giai đoạn mở bán cuối năm, dự án Stella Icon áp dụng nhiều chính sách linh hoạt với mức thanh toán ban đầu từ 15% giá trị căn hộ (tương đương từ 239 triệu đồng) khi ký hợp đồng mua bán; hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Các khoản thanh toán tiếp theo được chia nhỏ, chỉ từ 7,9 triệu đồng/tháng, phù hợp với khả năng chi trả của nhiều nhóm khách hàng. Đáng chú ý, dự án còn triển khai chương trình ưu đãi với tổng mức chiết khấu lên đến 12%. Khi áp dụng đầy đủ các chính sách này, người mua có thể tiết kiệm được 150-200 triệu đồng.

Trong dòng chảy phát triển của Cần Thơ, Stella Icon định vị như một không gian sống có chiều sâu, nơi giá trị an cư không chỉ nằm ở tiện nghi, mà còn gắn với đời sống văn hóa, tinh thần và nhịp sống đang hình thành của đô thị trẻ.