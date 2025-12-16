Việt Nam tỏa sáng tại Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru 2025

Tại đêm Chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru lần thứ 20, các chủ đầu tư đến từ Việt Nam đã giành 14 danh hiệu “Best in Asia”, khẳng định năng lực phát triển dự án ngày càng đạt chuẩn mực quốc tế.

Sau hành trình chọn lọc các ứng cử viên sáng giá từ 13 quốc gia/vùng lãnh thổ, Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru 2025 kết lại với lễ trao giải long trọng tại The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thái Lan vào tối 12/12/2025.

Chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru 2025

Đánh dấu mốc 20 năm tổ chức, Giải thưởng năm nay có hơn 90 hạng mục “Best in Asia” (Xuất sắc châu Á) - vinh danh các chủ đầu tư, dự án và thiết kế bất động sản tiêu biểu. Được tổ chức thường niên bởi PropertyGuru (Tập đoàn mẹ của Batdongsan.com.vn), Giải thưởng thể hiện tầm nhìn của tập đoàn trong việc thúc đẩy các cộng đồng sống – làm việc – phát triển thịnh vượng tại những đô thị của tương lai.

Việt Nam khẳng định vị thế tại đấu trường châu Á

Với 14 danh hiệu “Best in Asia”, các chủ đầu tư bất động sản Việt Nam đã khẳng định vị thế ngày càng rõ nét tại Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, đưa Việt Nam sánh vai cùng những thị trường phát triển hàng đầu khu vực.

Dấu ấn nổi bật thuộc về CapitaLand Development (Việt Nam) với danh hiệu Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc châu Á, cùng loạt dự án được vinh danh như Orchard Grand, Orchard Mansion, The Fullton và The Orchard.

CapitaLand Development (Việt Nam) nhận giải thưởng Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc châu Á

Gamuda Land Việt Nam tiếp tục ghi điểm với định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm khi giành giải thưởng Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc châu Á với các dự án tiêu biểu như Central Park và Springville.

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh là Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc châu Á

Nomura Real Estate Việt Nam được xướng tên là Nhà phát triển đối tác quốc tế xuất sắc châu Á, với dự án The Komorebi đồng thời được vinh danh, khẳng định dấu ấn hợp tác quốc tế trong phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Nomura Real Estate Việt Nam là Nhà phát triển đối tác quốc tế xuất sắc châu Á

Bên cạnh đó, các dự án đến từ Nhà sáng lập Ecopark và KDI Holdings cũng góp mặt trong danh sách công trình tiêu biểu, hoàn thiện bức tranh năng động và đa dạng của bất động sản Việt Nam tại Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru.

Những chủ nhân giải thưởng tiêu biểu trên toàn châu Á

Henderson Land Development Company Limited từ Hong Kong (Trung Quốc) đã xuất sắc giành danh hiệu Nhà phát triển xuất sắc châu Á.

Với tổng cộng 17 danh hiệu “Best in Asia”, Malaysia là nước dẫn đầu tại Đêm chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru năm nay. Indonesia theo sát với 15 danh hiệu, ghi nhận năng lực phát triển các cộng đồng “sống – làm việc – giải trí”.

Các chủ đầu tư Singapore giành 11 giải thưởng, trong đó UOL Group Limited được vinh danh là Nhà phát triển nhà ở xuất sắc châu Á. Đến từ Philippines, các chủ đầu tư giành 10 danh hiệu, nổi bật là Robinsons Land với 4 giải thưởng, bao gồm Nhà phát triển phân khúc hạng sang xuất sắc châu Á.

Các chủ đầu tư Thái Lan chiến thắng 7 danh hiệu “Best in Asia”, dẫn đầu bởi Reignwood Group với dự án Reignwood Park — thắng giải Khu đô thị hạng sang quy mô lớn xuất sắc châu Á.

Từ Australia, Eterno Property Group giành giải với các dự án Munro House và The Newlands. Dự án JY Suites Tsutenkaku của Jean Yip Developments đến từ Nhật Bản giành giải Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc châu Á.

Đại diện Sri Lanka, Home Lands Group of Companies được vinh danh là Nhà phát triển phong cách sống xuất sắc châu Á. Từ Trung Đông, The Chedi Private Residences, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE của Chedi Hospitality giành giải Dự án nhà ở hàng hiệu xuất sắc châu Á.

Danh sách đầy đủ các đơn vị đoạt giải có thể xem TẠI ĐÂY.

Bà Supaluck Umpujh, Chủ tịch The Mall Group, được trao danh hiệu PropertyGuru Icon Award (Nhân vật bất động sản tiêu biểu) bởi Ban Biên tập Tạp chí Property Report by PropertyGuru, ghi nhận những đóng góp mang tính biểu tượng trong phát triển các dự án phức hợp và bán lẻ, tiêu biểu là EM District tại Bangkok.

Ông Jules Kay, Tổng Giám đốc Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, chia sẻ:

“Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru khép lại mùa giải kỷ niệm 20 năm với nhiều tín hiệu lạc quan, cho thấy khả năng thích ứng bền bỉ của ngành bất động sản tại 13 thị trường, thể hiện qua hơn 600 giải thưởng được trao. Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp vẫn chủ động nắm bắt cơ hội và tạo ra những giá trị mới.

Các chủ nhân danh hiệu ‘Best in Asia’ năm nay đại diện cho một bức tranh đa dạng, từ những tòa tháp biểu tượng, khu đô thị quy mô lớn, các dự án gắn kết giao thông, đến nhà ở cao cấp, nhà ở hợp túi tiền và những không gian sống linh hoạt. Điểm chung của các công trình này là tầm nhìn dài hạn, cùng sự quan tâm ngày càng rõ nét tới yếu tố môi trường và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi kỳ vọng trong 20 năm tới, các chủ đầu tư sẽ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản bền vững châu Á.”

HLB – mạng lưới toàn cầu của các công ty kế toán, tư vấn kinh doanh độc lập – tiếp tục bảo đảm tính minh bạch và chuẩn mực của giải thưởng. Ông Paul Ashburn (HLB International Real Estate Group) và ông Sakanphon Fueangwong (HLB Thailand) đã giám sát toàn bộ quy trình chấm giải.