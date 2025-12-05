Tin mới vụ 2 cán bộ dân phố 'chê 30.000 đồng ủng hộ bão lũ'

TPO - Qua xác minh, 2 người phụ nữ trong video (bị tố chê tiền ủng hộ) là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố đang thực hiện công tác vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính quyền đã yêu cầu 2 người này rút kinh nghiệm.

Liên quan tới vụ việc hai phụ nữ ở Hà Nội bị tố chê 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ, ngày 5/12, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã có thông tin chính thức.

Theo UBND phường Cửa Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 17-18h ngày 3/12, tại một cơ sở kinh doanh ở số 34 phố Ngô Quyền.

Qua xác minh, 2 người phụ nữ trong video (bị tố chê tiền ủng hộ) là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố 3, đang thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Theo phường Cửa Nam, hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tinh thần sẻ chia, tấm lòng "tương thân, tương ái" mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp.

Tuy nhiên trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp tại thời điểm.

Ảnh cắt từ videoclip

"UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cửa Nam đã làm việc, trao đổi với các cán bộ cơ sở tổ dân phố số 3 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của tổ dân phố", UBND phường thông tin.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại vụ việc kể trên. Sự việc được cho là diễn ra tại một quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (Hà Nội).

Đoạn video nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người lên án thái độ chưa chuẩn mực của 2 người phụ nữ trong video.