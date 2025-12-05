Xuất hiện nhóm người mạo danh làm sổ đỏ, thu cọc 30-50 triệu đồng ở Gia Lai

TPO - Trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai xuất hiện nhóm người lạ mặt đến một số thôn để chào mời người dân làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc 30-50 triệu đồng.

Ngày 5/12, UBND xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đã phát thông báo cảnh báo thủ đoạn mạo danh làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau khi xuất hiện nhóm người lạ tự ý vào các thôn dụ dỗ người dân làm giấy này.

Nhóm đối tượng lạ mặt tự ý đến một số thôn để vận động, chào mời người dân làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc 30-50 triệu đồng.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh, đã ghi nhận trường hợp người dân đưa tiền đặt cọc, thỏa thuận làm sổ đỏ với nhóm đối tượng này. “Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý”, lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh nói.

Qua xác minh, Công an xã Vĩnh Thạnh cũng cho biết, nhóm người này không được bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ. Đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

UBND xã Vĩnh Thạnh đề nghị người dân không tin tưởng, không tiếp xúc, không giao dịch với bất kỳ cá nhân, nhóm người nào tự ý đến nhà đặt vấn đề làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, không giao tiền, đặt cọc, nộp hồ sơ cho người không phải công chức được phân công phụ trách.

Người dân khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, mọi khoản thu đều theo quy định và có biên lai của nhà nước. Địa phương cũng đề nghị người dân báo ngay cho Công an xã Vĩnh Thạnh khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để tiếp nhận và xử lý kịp thời.