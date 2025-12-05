Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuất hiện nhóm người mạo danh làm sổ đỏ, thu cọc 30-50 triệu đồng ở Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai xuất hiện nhóm người lạ mặt đến một số thôn để chào mời người dân làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc 30-50 triệu đồng.

Ngày 5/12, UBND xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đã phát thông báo cảnh báo thủ đoạn mạo danh làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau khi xuất hiện nhóm người lạ tự ý vào các thôn dụ dỗ người dân làm giấy này.

Nhóm đối tượng lạ mặt tự ý đến một số thôn để vận động, chào mời người dân làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc 30-50 triệu đồng.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh, đã ghi nhận trường hợp người dân đưa tiền đặt cọc, thỏa thuận làm sổ đỏ với nhóm đối tượng này. “Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý”, lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh nói.

Qua xác minh, Công an xã Vĩnh Thạnh cũng cho biết, nhóm người này không được bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ. Đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

s1-7245.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

UBND xã Vĩnh Thạnh đề nghị người dân không tin tưởng, không tiếp xúc, không giao dịch với bất kỳ cá nhân, nhóm người nào tự ý đến nhà đặt vấn đề làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, không giao tiền, đặt cọc, nộp hồ sơ cho người không phải công chức được phân công phụ trách.

Người dân khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, mọi khoản thu đều theo quy định và có biên lai của nhà nước. Địa phương cũng đề nghị người dân báo ngay cho Công an xã Vĩnh Thạnh khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Trương Định
#Gia Lai #lừa đảo #sổ đỏ #mạo danh #đặt cọc #đất đai #cảnh báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục