Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thế chấp sổ đỏ giả, thuê xe tự lái mang đi cầm cố

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hùng đặt mua sổ đỏ giả trên mạng sau đó thuê ô tô tự lái mang đi cầm cố cùng sổ đỏ giả. Nhiều nạn nhân đã mắc lừa và số tiền Hùng chiếm đoạt là rất lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh tạm giam đối với Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả) để điều tra về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

1000002886.jpg
Vũ Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hùng đã đặt mua trên mạng nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, đối tượng thuê nhiều xe ô tô tự lái trên địa bàn tỉnh rồi mang đi cầm cố cùng “sổ đỏ” giả để vay tiền.

Nạn nhân đầu tiên là chị V.T.L (trú tại phường Cẩm Phả). Tin tưởng vào giấy tờ Hùng đưa ra, chị L. đã nhiều lần cho Hùng vay, tổng cộng lên tới 1,13 tỷ đồng, nhưng sau đó bị Hùng chiếm đoạt.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh tiếp tục nhận được 7 đơn tố giác của công dân ở Hạ Long, Cẩm Phả và đặc khu Vân Đồn, phản ánh Hùng có hành vi tương tự: dùng giấy tờ đất giả, thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, vay tiền rồi bỏ trốn. Số tiền Hùng chiếm đoạt ước tính rất lớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo: cá nhân, tổ chức nào từng bị Vũ Mạnh Hùng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh (số 2, đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) hoặc trực tiếp với điều tra viên Bùi Đức Cảnh qua số điện thoại 0913.196.559 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Hoàng Dương
#lừa đảo sổ đỏ giả #cầm cố xe tự lái #Vũ Mạnh Hùng #Quảng Ninh #chiếm đoạt tài sản #giấy chứng nhận giả #công an Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục