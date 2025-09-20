Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Triệt phá nhóm livestream lừa đảo bằng hình thức 'đổ thạch'

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Mậu A (Lào Cai) thông tin, đơn vị vừa triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn livestream bán đá “đổ thạch”.

Cụ thể, cuối tháng 8, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Mậu A phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến bằng hình thức gọi là “đổ thạch”. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bán những cục đá giả, quảng bá là có chứa đá quý bên trong. Nhóm này thường xuyên livestream từ 18h đến 22h hằng ngày để thu hút người xem và tương tác.

9420.jpg
Các đối tượng (từ trái qua phải): Mông Văn Thuyên, Nông Ngọc Ánh, Hoàng Văn Khoan. Ảnh: Công an xã Mậu A.

Ngày 4/9, lực lượng Công an xã Mậu A đã kiểm tra, bắt quả tang tại địa điểm các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi. Qua đó, bắt giữ Nông Ngọc Ánh (SN 1995, trú thôn Tồng Táng, xã Mường Lai), Hoàng Văn Khoan (SN 2001, trú thôn 7, xã Mường Lai) và vận động đầu thú thành công Mông Văn Thuyên (SN 1999, trú thôn Làng Quị, xã Mường Lai).

Điều tra ban đầu xác định: từ đầu tháng 8, Thuyên lập và quản trị kênh Youtube “LUXURY BẢO”, bàn bạc với Ánh và Khoan tổ chức livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, đến ngày 28/8 đã thuê nhà tại thôn Tân Thành, xã Mậu A để tiếp tục hoạt động.

9422.jpg
9421.jpg
Một số mẫu đá các đối tượng đem ra lừa đảo. Ảnh: Công an xã Mậu A.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ánh và Khoan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 13/9, Thuyên đến trụ sở Công an xã Mậu A đầu thú. Đến ngày 15/9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Thuyên về cùng tội danh.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Thành Đạt
#lừa đảo trực tuyến #livestream bán đá 'đổ thạch' #bắt giữ nhóm lừa đảo mạng #đá quý giả mạo #tội phạm mạng xã hội #kiểm tra hành vi lừa đảo #bắt giữ đối tượng lừa đảo Lào Cai #quản trị kênh YouTube lừa đảo #khởi tố vụ án lừa đảo #đầu thú đối tượng lừa đảo

