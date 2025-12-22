Bắt nghi phạm đâm bảo vệ bệnh viện tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh Kỳ
TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, ông K. bị một thanh niên chạy đến rồi dùng hung khí đâm bị thương nặng, dù được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng nên ông K. đã tử vong.

Sáng 22/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi "giết người".

tam.jpg
Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm.

Trước đó, ngày 20/12, ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ Vĩnh Long) làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Lúc này, một thanh niên chạy đến rồi dùng hung khí đâm ông K. bị thương nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn. Ông K. được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ghi nhận lời khai, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 22h ngày 21/12, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm tại khu nhà ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Bước đầu làm việc, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Tâm vừa ra tù (tội trộm cắp tài sản) cách đây hơn 2 tháng.

Cảnh Kỳ
