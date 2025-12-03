Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế trong vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), tài xế trong vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Vĩnh Xuân ngày 4/9/2024.

Lý do tạm đình chỉ điều tra là để bị can điều trị bệnh.

vl.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 13/11 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Trước đó, theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bố nữ sinh bắn vào ngày 28/4/2025), đương sự (Trung) không có bệnh lý tâm thần.

Kể từ thời điểm bị bắn (sau thực hiện hành vi phạm tội) vào ngày 28/4/2025 và hiện tại, đương sự (Trung) có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác.

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Theo diễn biến vụ án, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 84C-102.77 đã vượt ô tô bán tải đang di chuyển dừng vào lề đường nên lấn sang lề trái gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Sáng 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột của nữ sinh Trân) đã bất ngờ dùng súng bắn Trung. Gây án xong, Phúc tự bắn vào vùng đầu, cả hai được đưa đi cấp cứu, nhưng đến tối cùng ngày Phúc tử vong, còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh Kỳ
