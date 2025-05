Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Viện KSND Tối cao tiếp nhận tố giác tội phạm

TPO - Gia đình nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (cũ), trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa có thông báo tiếp nhận tố giác về tội phạm của luật sư và thân nhân cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) - nạn nhân vụ tai nạn giao thông năm 2024. Vụ tai nạn này được cho là nguyên nhân dẫn tới việc Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha cháu Trân) đã nổ súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992 - tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông), rồi tự sát vào sáng 28/4 vừa qua.

Thân nhân cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn (cũ), trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4/9/2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn - làm cháu Trân tử vong.

“Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên”, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thông báo với gia đình.

Trước đó, như tin Tiền Phong đã đưa tin, sau vụ tai nạn ngày 4/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cho rằng, cháu Trân điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát với xe cùng chiều phía trước dẫn đến vụ tai nạn. Còn Trung lái xe tải chạy tới không xử lý kịp nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Tháng 12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17/1/2025, Viện KSND huyện Trà Ôn có quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự nêu trên, nhưng chưa đầy 1 tuần sau (ngày 23/1/2025), Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn lại ra thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự, với lý do “không có sự việc phạm tội”.

Sáng 28/4/2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn), Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn bị thương Nguyễn Văn Bảo Trung. Sau khi bắn Trung, Phúc đã tự bắn vào đầu tự sát và tử vong sau đó, còn Trung được đưa đi cấp cứu và đã xuất viện. Thời điểm xuất viện, Trung liệt nửa người bên phải, tri giác còn lơ mơ, không tiếp xúc, mất ngôn ngữ.

Sau vụ nổ súng, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao đã vào cuộc, hủy các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định bác khiếu nại của gia đình nạn nhân để điều tra lại vụ tai nạn giao thông trên.

Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".