Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lời khai của nữ giám đốc công ty tổ chức chương trình ‘Về đây bốn cánh chim trời’

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, nói về lý do sự kiện này bị hủy khiến nhiều người bức xúc.

ngoc-viet.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (giữa).

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” là tâm huyết của bản thân và toàn bộ công ty Ngọc Việt.

“Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12" - bà Hà khai.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công ty Ngọc Việt, một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân bà Hà là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước chương trình như tôi đã làm và 50% sau chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nói về lý do chương trình bị hủy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

607263757-122284969850081724-1988012286479091440-n.jpg
Chương trình bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sỹ Trần Tiến.

Đồng thời có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, bà Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Thanh Hà
#Nguy cơ pháp lý và lừa đảo nghệ thuật #Hủy bỏ chương trình biểu diễn nghệ thuật #Tranh chấp hợp đồng và thanh toán sai lệch #Ảnh hưởng của vụ án đến ngành tổ chức sự kiện #Quy trình tổ chức và quản lý thiếu chuyên nghiệp #Tác động của pháp luật đối với các sự kiện nghệ thuật #Chấn chỉnh hoạt động tổ chức sự kiện tại Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục