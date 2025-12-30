Người Việt 'cân đong, đo đếm' trong chi tiêu năm 2025

TPO - Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam tăng khoảng 10% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây nếu loại trừ giai đoạn biến động bất thường do dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương tâm lý tiêu dùng nhìn chung vẫn khá thận trọng do lo ngại về việc làm và thu nhập.

Ngày 30/12, Bộ Công Thương cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay của cả nước đạt khoảng 7.093 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường nội địa tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới giảm tốc, xung đột địa chính trị kéo dài và các rào cản thuế quan gia tăng.

Điều đáng chú ý là đà tăng của bán lẻ không đồng nghĩa với việc người dân chi tiêu thoải mái hơn. Bộ Công Thương đánh giá, trong năm, tâm lý tiêu dùng nhìn chung vẫn khá thận trọng. Những lo ngại về việc làm, thu nhập trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu lao động cùng tác động ngày càng rõ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo khiến nhiều người ưu tiên tích lũy, chỉ tập trung chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.

Điều này thể hiện rõ ở cơ cấu chi tiêu; trong đó nhóm lương thực, thực phẩm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức bán lẻ, khoảng 34%, tiếp đến là xăng dầu, nhiên liệu, đồ dùng gia đình và vật liệu xây dựng. Các nhóm hàng hóa mang tính không thiết yếu tăng chậm hơn, cho thấy người tiêu dùng đang “cân đo đong đếm” kỹ lưỡng trước mỗi quyết định mua sắm.

Nhờ chính sách tài khóa nới lỏng, mặt bằng lãi suất và tỷ giá tương đối ổn định, cùng các chương trình kích cầu và bình ổn thị trường đã góp phần giữ nhịp tiêu dùng. Đặc biệt, từ nửa cuối năm 2025, khi bộ máy hành chính tại các địa phương dần dần được vận hành ổn định, đầu tư công và các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, sức mua trong nước mới cải thiện rõ rệt hơn.

Người Việt "cân đo đong đếm” kỹ lưỡng trước mỗi quyết định mua sắm trong năm 2025.

Cũng theo Bộ Công Thương, năm nay thương mại điện tử tiếp tục bùng nổ, doanh thu thương mại điện tử trong nước ước đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Khoảng 67% người tiêu dùng Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của hành vi tiêu dùng sang nền tảng số.

Các nền tảng lớn như Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Đặc biệt, hình thức livestream bán hàng bùng nổ, giúp nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường với chi phí thấp hơn, đồng thời tạo cảm giác “mua online rẻ hơn” cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đánh giá sự phát triển quá nhanh của thương mại điện tử đặt ra thách thức lớn trong kiểm soát chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hàng giả, hàng kém chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng thông tin thiếu minh bạch vẫn là những tồn tại dai dẳng, trực tiếp bào mòn niềm tin của người mua.

Bộ Công Thương nhận định, với quy mô dân số hơn 100 triệu người, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á, thị trường nội địa Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng trong giai đoạn tới.