Kinh tế

Google News

Lý do kỷ lục giá kim loại quý bị 'xô đổ'

Hồng Nhung

TPO - Sau chuỗi tăng bùng nổ kéo dài suốt tuần qua, đưa giá vàng, bạc và nhiều kim loại quý lên mức cao chưa từng có, thị trường đã quay đầu giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần khi Tập đoàn CME Group điều chỉnh quy định liên quan đến hợp đồng kim loại quý.

Trong phiên giao dịch sáng 30/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm hơn 4%, xuống khoảng 4.355 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh 4.565 USD/ounce vào cuối tuần trước. Bạc vốn tăng mạnh hơn vàng trong những ngày gần đây cũng giảm gần 9%, còn hơn 73 USD/ounce sau khi vượt mốc 84 USD vào ngày 28/12. Giá bạch kim và palladium cũng chứng kiến mức giảm mạnh tương tự.

Nguyên nhân chính đến từ việc CME Group tăng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng kim loại quý, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/12. Việc nâng mức ký quỹ buộc nhà đầu tư phải nộp thêm tiền đảm bảo khi tham gia nhận giao hàng vật chất theo hợp đồng tương lai, từ đó làm giảm động lực đầu cơ.

Theo thông lệ, các sàn giao dịch thường tăng ký quỹ sau những đợt tăng giá quá nóng nhằm kiểm soát rủi ro. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư cần bỏ ra số vốn lớn hơn nếu muốn tiếp tục đặt cược vào biến động giá hàng hóa.

gold-price-today-why-is-gold-rate-falling-again-today-gold-prices-dropped-1-4-to-near-4053-silver-also-slid-1-59-to-47-83-today-latest-gold-price-forecast-and-silver-price-update-11zon.jpg
Trong phiên giao dịch sáng 30/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 4.355 USD/ounce. Ảnh: The Economic Times.

Dù lao dốc mạnh trong ngày đầu tuần, giá kim loại quý vẫn tăng rất mạnh tính từ đầu năm đến nay. Vàng hiện cao hơn khoảng 65% so với đầu năm 2025, còn bạc tăng tới 150%, hướng tới khả năng ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ năm 1979.

Ông Louis Navellier - Giám đốc đầu tư của Navellier & Associates - nhận định nhiều nhà đầu tư đã tính đến việc chốt lời sau đợt tăng nóng, dù phần lớn dự kiến thực hiện sau thời điểm năm mới để trì hoãn nghĩa vụ thuế. Quyết định của CME Group được cho là đã thúc đẩy hoạt động chốt lời diễn ra sớm hơn dự kiến.

Năm 2025, kim loại quý tăng giá mạnh vì nhiều yếu tố: Lo ngại địa chính trị leo thang, áp lực lạm phát do thuế quan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, cùng xu hướng các ngân hàng trung ương tăng mua vàng khi USD suy yếu và nợ toàn cầu gia tăng. Riêng với bạc, nguồn cung eo hẹp và nhu cầu công nghiệp lớn đã khiến đà tăng càng thêm mạnh mẽ vào cuối năm.

Hồng Nhung
Investopedia
