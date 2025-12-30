Không có tài khoản ngân hàng, người dân nhận quà Tết ra sao?

TPO - Kho bạc Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã, để chi trả trực tiếp đến người không có tài khoản ngân hàng, đảm bảo kịp thời thực hiện chi trả quà tặng dịp Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán 2026.

Theo Kho bạc Nhà nước, người có tài khoản ngân hàng sẽ được chuyển tiền trực tiếp, còn người không có tài khoản sẽ được chi trả bằng tiền mặt thông qua cấp xã. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước sẽ tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã để chi trả trực tiếp cho người dân.

Kho bạc Nhà nước cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để bảo đảm nguồn tiền mặt khi các đơn vị có yêu cầu rút tiền mặt, phục vụ chi trả đúng tiến độ.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong hệ thống đảm bảo kịp thời thực hiện chi trả quà tặng dịp Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán 2026.

Để thống nhất triển khai nhiệm vụ, cơ quan này đã thành lập ngay tổ hỗ trợ, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong toàn hệ thống. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước tập trung, ưu tiên bố trí công chức lãnh đạo và vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trực làm việc ngoài giờ, bảo đảm kịp thời thực hiện nhiệm vụ; báo cáo ngay với tổ hỗ trợ để xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo Kho bạc Nhà nước, thời gian triển khai chính sách chi trả quà tặng Tết Bính Ngọ 2026 cũng trùng với giai đoạn cao điểm khóa sổ và quyết toán cuối năm của toàn hệ thống, với khối lượng giao dịch và phục vụ khách hàng rất lớn. Tuy nhiên, hệ thống xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các trường hợp yếu thế khác.

Thủ tướng cũng đã ký quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương hơn 2.513 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách này. Bộ Tài chính hoàn tất việc chuyển đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai tặng quà

Các trường hợp được Đảng, Nhà nước tặng quà dịp này gồm: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng hưu trí xã hội; trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc đang sinh sống tại các cơ sở, trại mồ côi.

Việc tặng quà được yêu cầu phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12.