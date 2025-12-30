Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Không có tài khoản ngân hàng, người dân nhận quà Tết ra sao?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kho bạc Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã, để chi trả trực tiếp đến người không có tài khoản ngân hàng, đảm bảo kịp thời thực hiện chi trả quà tặng dịp Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán 2026.

Theo Kho bạc Nhà nước, người có tài khoản ngân hàng sẽ được chuyển tiền trực tiếp, còn người không có tài khoản sẽ được chi trả bằng tiền mặt thông qua cấp xã. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước sẽ tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã để chi trả trực tiếp cho người dân.

Kho bạc Nhà nước cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để bảo đảm nguồn tiền mặt khi các đơn vị có yêu cầu rút tiền mặt, phục vụ chi trả đúng tiến độ.

981096ab0f668038d977.jpg
Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong hệ thống đảm bảo kịp thời thực hiện chi trả quà tặng dịp Đại hội Đảng, Tết Nguyên đán 2026.

Để thống nhất triển khai nhiệm vụ, cơ quan này đã thành lập ngay tổ hỗ trợ, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong toàn hệ thống. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước tập trung, ưu tiên bố trí công chức lãnh đạo và vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trực làm việc ngoài giờ, bảo đảm kịp thời thực hiện nhiệm vụ; báo cáo ngay với tổ hỗ trợ để xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo Kho bạc Nhà nước, thời gian triển khai chính sách chi trả quà tặng Tết Bính Ngọ 2026 cũng trùng với giai đoạn cao điểm khóa sổ và quyết toán cuối năm của toàn hệ thống, với khối lượng giao dịch và phục vụ khách hàng rất lớn. Tuy nhiên, hệ thống xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các trường hợp yếu thế khác.

Thủ tướng cũng đã ký quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương hơn 2.513 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách này. Bộ Tài chính hoàn tất việc chuyển đủ kinh phí cho các địa phương để triển khai tặng quà

Các trường hợp được Đảng, Nhà nước tặng quà dịp này gồm: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng hưu trí xã hội; trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc đang sinh sống tại các cơ sở, trại mồ côi.

Việc tặng quà được yêu cầu phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12.

Việt Linh
#ngân hàng #chi trả quà #Tết 2026 #Kho bạc Nhà nước #hỗ trợ xã hội #quyết định chính phủ #tặng quà

Xem thêm

Cùng chuyên mục