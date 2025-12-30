Mở rộng vùng nước cảng biển Quảng Trị từ 10/2/2026

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư Công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

Theo Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 10/2/2026, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị tính theo mực nước thủy triều lớn nhất bao gồm các khu vực: Hòn La, Cửa Gianh, Cửa Việt và Mỹ Thuỷ.

Vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị được điều chỉnh mở rộng so với quy định hiện hành (ảnh minh họa).

Các khu vực có ranh giới về phía biển và đất liền, được giới hạn bởi những điểm có các toạ độ quy định.

Đáng chú ý, quy định mới mở rộng vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Quảng Trị tại khu vực Mỹ Thuỷ nhằm phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành được phê duyệt, cũng như đảm bảo thực hiện theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Đồng thời, mở rộng vùng nước khu vực Cửa Gianh so với quy định hiện hành để đảm bảo bao trùm hết các khu neo đậu, tránh bão.

Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị quy định tại Thông tư này được xác định trên các hải đồ do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, bao gồm: VN50016, VN50017, VN50018 và VN30010 được cập nhật mới nhất năm 2025. Tọa độ các điểm quy định được áp dụng theo Hệ tọa độ VN-2000 và được chuyển sang Hệ tọa độ WGS-84 tương ứng.

Khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị cũng bao gồm 4 khu vực hàng hải Hòn La, Cửa Gianh, Cửa Việt và Mỹ Thủy.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và các khu vực hàng hải được quy định.