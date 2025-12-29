Chủ tịch Nghệ An: 'Ở đâu có dân, ở đó phải có điện'

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - khẳng định, đưa điện về vùng sâu, vùng xa không chỉ là nhiệm vụ phát triển hạ tầng mà còn là yêu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tỉnh kiên định quan điểm “ở đâu có dân, ở đó phải có điện và thông tin liên lạc”.

Chiều 29/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia dự án đưa điện lưới quốc gia đến những bản vùng sâu, vùng xa ở miền Tây Nghệ An.

Miền Tây Nghệ An lâu nay vẫn còn những vùng “lõm điện, lõm sóng” biệt lập. Các bản Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt, Phá Chiếng (xã Mỹ Lý) và Huồi Máy (xã Mường Quàng) là những khu vực chưa có điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Thử thách lớn nhất của dự án là công tác vận chuyển máy móc, vật tư và thiết bị. Các tuyến đường vào bản vốn đã hiểm trở, nay càng khó khăn hơn sau những đợt lũ quét và sạt lở nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 3, tiếp đó là bão số 5 và số 10 trong năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng bằng khen cho các tập thể.

Từ ngày 11-13/12, Công ty Điện lực Nghệ An đã hoàn thành việc đưa điện về 5 bản vùng lõm ở miền Tây Nghệ An, sớm hơn tiến độ được giao. Tổng cộng 281 hộ dân được thắp sáng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, đưa điện về vùng sâu, vùng xa không chỉ là nhiệm vụ phát triển hạ tầng mà còn là yêu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tỉnh kiên định quan điểm “ở đâu có dân, ở đó phải có điện và thông tin liên lạc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành điện tiếp tục phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng để sớm hoàn thành việc xóa bỏ các “vùng lõm” điện còn lại trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã trao bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cấp điện nhanh cho các bản vùng “lõm điện, lõm sóng”, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và góp phần cải thiện đời sống đồng bào miền Tây Nghệ An.