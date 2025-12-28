Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ninh:

Lắp 'mắt thần' soi chiếu ở cửa khẩu Móng Cái

Hoàng Dương
TPO - Ngày 28/12, đại diện lãnh đạo Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết đã hoàn thành lắp đặt 2 máy soi hành lý, hàng hóa hiện đại mới, bổ sung thêm “mắt thần” phục vụ kiểm soát tại tuyến cửa khẩu trọng điểm.

Theo hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đây là thiết bị do Cục Hải quan Việt Nam trang cấp, ứng dụng công nghệ tia X tiên tiến, cho phép quét nhanh và hiển thị rõ cấu trúc bên trong hành lý, hàng hóa. Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể kịp thời phát hiện vật phẩm cấm, hàng hóa không khai báo và các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cửa khẩu, hạn chế tình trạng lợi dụng lưu lượng đông để cất giấu, trà trộn hàng vi phạm.

Cửa khẩu Móng Cái đưa ‘mắt thần’ vào soi chiếu hành lý.

Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống máy soi nằm trong chương trình hiện đại hóa trang thiết bị tại các cửa khẩu biên giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm soát, giám sát hải quan. Thiết bị mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian kiểm tra, giảm áp lực cho cán bộ làm nhiệm vụ, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh của hành khách.

Trong bối cảnh lượng người và phương tiện qua lại trên tuyến Móng Cái, Đông Hưng tiếp tục tăng, việc lắp đặt 2 máy soi hiện đại được đánh giá sẽ góp phần nâng hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu, đồng thời hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch và giao lưu kinh tế biên giới.

Hiện hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang hoàn thiện các thủ tục cấp phép theo quy định để sớm đưa 2 máy soi vào vận hành.

Hoàng Dương
