Lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ sẽ bán hàng online

TPO - Để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ dự kiến sẽ tham gia các buổi livestream bán hàng trực tuyến cùng doanh nghiệp, qua đó khẳng định nguồn gốc và chất lượng nông sản đối với các đối tác quốc tế.

Ngày 26/12, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở liên quan làm việc với một số doanh nghiệp để nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn cho hạ tầng logistics trên địa bàn.

Đoàn công tác thăm kho của doanh nghiệp.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho hay, ngành sẽ triển khai nhiều giải pháp phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa công suất hạ tầng, trong đó có giải pháp thương mại điện tử. Lãnh đạo Sở Công Thương dự kiến sẽ trực tiếp tham gia các buổi livestream bán hàng trực tuyến cùng doanh nghiệp để khẳng định nguồn gốc và chất lượng nông sản đối với các đối tác quốc tế.

Theo ông Sơn, Sở Công Thương Cần Thơ cũng sẽ phối hợp với các tham tán kinh tế tại nước ngoài để tổ chức họp trực tuyến, giới thiệu dịch vụ chiếu xạ và lưu kho tại trung tâm đến các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Về thủ tục hành chính, sở cam kết ưu tiên giải quyết và cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) trong thời gian từ 1 - 2 giờ cho những doanh nghiệp thực hiện chiếu xạ và lưu kho tại đây.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ.

Ngoài ra, ngành công thương đề xuất hình thành sàn giao dịch nông sản trực tiếp tại trung tâm, thực hiện kiểm soát chất lượng theo chuỗi giá trị từ vùng trồng đến khâu chế biến, đóng gói…

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục xây dựng, môi trường và nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối. Thành phố dự kiến khởi công mở rộng tuyến đường Nam Sông Hậu lên 12m vào năm 2026. Bên cạnh đó, các dự án giao thông như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Cần Thơ 2, quy hoạch logistics đường sắt… cũng đang được triển khai để tạo liên kết vùng đồng bộ. Đồng thời, thành phố cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư để nâng cấp cảng Cái Cui thành cảng biển tầm cỡ, tạo sự liên kết đồng bộ giữa đường bộ và đường thủy.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Vương Quốc Nam.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu, các sở ngành phối hợp đào tạo nguồn nhân lực logistics chất lượng cao thông qua các quỹ hỗ trợ phát triển công nghệ theo Nghị quyết 57, coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính quyền. Tạo mọi điều kiện để ngành logistics phát triển, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế thành phố đạt hai con số trong giai đoạn tới.