Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Cửa khẩu Móng Cái sẽ vận hành bằng AI

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Không chỉ là điểm trung chuyển du khách, đây còn là nơi tập trung lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu rất lớn. Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh vận hành bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang được tỉnh Quảng Ninh triển khai quyết liệt.

Khác với cách vận hành truyền thống, cửa khẩu thông minh được tích hợp nền tảng công nghệ số hiện đại: AI, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), nhận diện sinh trắc học, hệ thống camera giám sát thông minh và nền tảng quản lý số hóa liên thông đa ngành. AI không chỉ tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa, mà còn cho phép dự báo rủi ro, nhận diện gian lận và phát hiện hành vi bất thường ngay trong thời gian thực giúp thủ tục biên giới rút ngắn đáng kể.

d647f.jpg
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hướng tới vận hành bằng trí tuệ nhân tạo.

Cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng trở thành điểm tiên phong khi triển khai thỏa thuận khung hợp tác thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới ký ngày 12/4/2025 giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh và Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc). Nhờ đó, hệ thống công nghệ tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã được đồng bộ với phía Đông Hưng, tạo điều kiện cho luồng thông quan nhanh hơn, chính xác hơn.

Tại Bắc Luân II, AI còn được ứng dụng trong hệ thống kiểm nghiệm nông, lâm, thủy sản do doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc hợp tác xây dựng. Dữ liệu kiểm định được xử lý tức thời, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - nhấn mạnh: Phát triển cửa khẩu thông minh tại Móng Cái, với AI làm công nghệ lõi, là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy thương mại biên giới, kết nối logistics và phát triển kinh tế số, kinh tế biển.

Đảng bộ phường Móng Cái 1 - nơi toàn bộ cặp cửa khẩu nằm trên địa bàn - cũng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm: “Xây dựng trung tâm logistics gắn với cửa khẩu thông minh vận hành bằng AI”.

0033.jpg
Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái được ví như “cửa ngõ” giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái với công nghệ AI không chỉ mang lại lợi ích cho thương mại biên giới, mà còn góp phần tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm xuyên quốc gia. Nhờ các thuật toán học máy, hệ thống có khả năng phân tích, cảnh báo và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng, chính xác.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được triển khai mạnh mẽ, Móng Cái được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu đầu tiên về cửa khẩu thông minh của Việt Nam, thúc đẩy giao thương Việt - Trung phát triển bền vững, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn biên giới trong kỷ nguyên số.

Hoàng Dương
#cửa khẩu Móng Cái #trí tuệ nhân tạo #giao thương biên giới #cửa khẩu thông minh #hệ thống kiểm soát biên giới #giao thương Việt-Trung #công nghệ số

Xem thêm

Cùng chuyên mục