Kinh tế

Google News

Quốc Cường Gia Lai bán thêm 2 công ty để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Công ty CP Xây dựng và kinh doanh Nhà Phạm Gia và Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc để có dòng tiền chuộc lại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến hai nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái toàn bộ vốn góp tại hai công ty liên kết nhằm tái cơ cấu nguồn lực tài chính.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia và Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc. Thời gian dự kiến hoàn tất các giao dịch là trong quý I/2026.

Giá trị chuyển nhượng cụ thể không được công bố nhưng Quốc Cường Gia Lai cho biết mức giá sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư ban đầu. Đối tác nhận chuyển nhượng là các nhà đầu tư, đối tác có năng lực tài chính, bao gồm cả bên liên quan.

Động thái của QCG là diễn biến tiếp theo của việc 61,74% cổ đông đồng ý cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay, chấp thuận cho QCG hợp tác kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản đang sở hữu với các nhà đầu tư bên ngoài hồi tháng giữa tháng 12.

2.jpg
QCG đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để chuộc lại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Điều này giúp QCG sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty CP Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan khoản phải trả hơn 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, QCG khẳng định, giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và công ty đã nhận hơn 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island.

Do đối tác vi phạm thỏa thuận, QCG khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án.

Tuy nhiên, TAND TPHCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. Cuối tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm, buộc QCG hoàn trả khoản tiền hơn 2.882 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Thực hiện theo quyết định thi hành án, đến nay QCG đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án. Nguồn tiền chủ yếu đến từ việc bán các nhà máy thủy điện với giá trị khoảng 615 tỷ đồng, cùng các khoản vay cá nhân. Như vậy, QCG vẫn cần thêm khoảng 1.782 tỷ đồng để hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn lại.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) cũng vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại công ty con. Cụ thể, Novaland dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 204,8 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Cuối quý III/2025, Bất động sản Tân Kim Yến đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,99%. Bất động sản Tân Kim Yến được thành lập từ tháng 1/2019, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại ngày 27/11, vốn điều lệ của Bất động sản Tân Kim Yến đang ở mức 204,814 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp vốn 204,8 tỷ đồng (tỷ lệ 99,993%) và ông Nguyễn Ngọc Tuấn góp 14 triệu đồng (tỷ lệ 0,007%). Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của Bất động sản Tân Kim Yến là ông Nguyễn Ngọc Tuấn - năm nay 37 tuổi.

Duy Quang
