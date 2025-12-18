Quyết định quan trọng với Quốc Cường Gia Lai

TPO - Cổ đông đồng ý cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay, chấp thuận cho QCG hợp tác kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản đang sở hữu với các nhà đầu tư bên ngoài.

Cho thoái vốn

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố, đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ tán thành đạt 61,74% đại diện cho gần như toàn bộ số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia đợt này.

Cổ đông đồng ý cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng phần vốn góp.

Theo đó, cổ đông QCG thống nhất thoái vốn tại các công ty con và công ty thành viên. Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay. Mức giá chuyển nhượng được ấn định theo nguyên tắc không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ có đơn vị thẩm định giá độc lập tham gia. Đối tượng nhận chuyển nhượng được mở rộng tối đa, bao gồm cả các bên có liên quan với công ty, miễn là đảm bảo năng lực tài chính.

Nội dung thứ hai là mở cửa dự án cho đối tác. Cổ đông cũng chấp thuận cho QCG hợp tác kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản đang sở hữu với các nhà đầu tư bên ngoài, bao gồm cả bên liên quan.

Cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị QCG quyết định chi tiết từng giao dịch. Đồng thời, Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Tổng giám đốc QCG Nguyễn Quốc Cường thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc liên quan.

Việc cổ đông thông nội dung lấy ý kiến bằng văn bản giúp QCG sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty CP Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Liên quan khoản phải trả hơn 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan, QCG khẳng định, giao kết hợp đồng hứa mua hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và công ty đã nhận hơn 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island.

Do đối tác vi phạm thỏa thuận, QCG khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án.

Tuy nhiên, TAND TPHCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. Cuối tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm, buộc QCG hoàn trả khoản tiền hơn 2.882 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Đến nay QCG đã thanh toán 1.100 tỷ đồng trong tiến trình chuộc lại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Thực hiện theo quyết định thi hành án, đến nay QCG đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân.

Cường 'đô-la' và cái bóng của mẹ

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của QCG, ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai - cam kết, từ nay trở về sau, những gì công ty làm sẽ tốt đẹp cho cổ đông, đảm bảo tình hình kinh doanh trơn tru và đạt được kết quả tốt, quyền lợi cổ đông được đảm bảo.

“Quý cổ đông yên tâm về tình hình tài chính của Quốc Cường Gia Lai, do áp lực nợ phải trả không cao. Công ty cũng có nhiều quỹ đất, dự án tốt có tính thanh khoản cao”, ông Cường nói.

Trả lời cổ đông về dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, ông Cường khẳng định, đó là một trong những dự án then chốt của công ty. May mắn, mọi hồ sơ, sổ đỏ liên quan dự án đã đưa cho đối tác Sunny Island (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nắm giữ, không bị cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào.

Do đó, khi nào Quốc Cường Gia Lai thanh toán số tiền 2.800 tỷ đồng thì có thể cầm lại sổ đỏ của 65 ha đã chuyển cho đối tác. Về pháp lý dự án, ông Cường nói, dự án đã kéo dài nhiều năm, nhiều giấy tờ không còn giá trị. Nếu Quốc Cường Gia Lai nhận dự án về sẽ tiếp tục triển khai pháp lý hoặc tìm đối tác xứng tầm để cùng đồng hành phát triển.

Đại hội khi đó là lúc Quốc Cường Gia Lai vừa trải qua sóng gió khi bà Nguyễn Thị Như Loan - người tiền nhiệm và cũng là mẹ ruột của ông Cường bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai - phải vượt qua áp lực chuyển giao từ mẹ mình - người dẫn dắt Quốc Cường Gia Lai trong hàng thập kỷ.

Đến tháng 12 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Loan về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Kết quả điều tra xác định khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quy định. Sau khi trừ đi chi phí mua 100% cổ phần, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thì bà Nguyễn Thị Như Loan đã hưởng lợi 297,8 tỷ đồng từ cú sang tay khu “đất vàng”.

Tại cơ quan điều tra, bà Loan thừa nhận biết rõ khu đất 39 - 39B Vân Đồn có nguồn gốc là đất công sản. Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa là doanh nghiệp Nhà nước, việc chuyển nhượng khu đất phải thực hiện đấu giá theo quy định.

Do đó, việc bà Loan ký hợp đồng, chuyển tiền để hỗ trợ hoàn thiện pháp lý, chuyển nhượng khu đất trên là “có sai phạm” và có phần trách nhiệm với thiệt hại tài sản Nhà nước. Bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng, giao 4 thửa đất trị giá 281 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.