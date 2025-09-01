Cường 'đô la' đang nhận lương 14 triệu đồng/tháng

TPO - Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - nhận về 84 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tương ứng 14 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này được cho là đã được cải thiện so với trước đó.

Thua lỗ vẫn nhận lương cao

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), Tổng giám đốc Dương Văn Bắc có hai khoản thu nhập với hai vị trí tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị. Tổng cộng, vị lãnh đạo này nhận hơn 2,4 tỷ đồng thù lao trong 6 tháng đầu năm nay. Như vậy, trung bình mỗi tháng, ông Bắc thu nhập hơn 403 triệu đồng.

Tổng Giám đốc Novaland Dương Văn Bắc nhận hơn 2,4 tỷ đồng thù lao trong 6 tháng đầu năm nay.

Mức thu nhập trong kỳ này tăng khoảng 69% so với 6 tháng đầu năm trước. Thời điểm đó, ông Bắc còn giữ ghế giám đốc tài chính, sau lên làm phó tổng giám đốc và nhận lương hơn 1,4 tỷ đồng. Ông là lãnh đạo nhận thù lao cao nhất và cũng là người duy nhất có thu nhập tăng lên trong đội ngũ Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc của Novaland.

Ông Bắc đảm nhậm chức Tổng Giám đốc NVL từ tháng 11/2024, thay thế ông Ng Teck Yow. Lãnh đạo sinh năm 1985 này có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, với chuyên môn về huy động vốn, đầu tư và định giá.

Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị NVL - nhận thù lao 600 triệu đồng trong nửa đầu năm. Mức này không thay đổi so với cùng kỳ. Tập đoàn Novaland đạt doanh thu 6 tháng đầu năm là 3.715 tỷ đồng (tăng hơn 62% so với cùng kỳ) lỗ ròng 666 tỷ đồng.

Tương tự, tại Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG), Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hùng Cường nhận 900 triệu đồng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận 600 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm. Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại có mức thu nhập dao động từ 19 - 90 triệu đồng/người.

So với năm trước, việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị tại DIC Corp vẫn duy trì bất chấp kết quả tài chính kém khả quan. Quý II năm nay, lợi nhuận DIG giảm 58% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp Nguyễn Hùng Cường nhận 900 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC Corp - mã chứng khoán: NRC) thu nhập của các lãnh đạo lại tăng mạnh. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thống Nhất nhận thu nhập gần 652 triệu đồng trong 6 tháng (tăng 67 triệu đồng so với cùng kỳ), Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Cường nhận thu nhập gần 662 triệu đồng (tăng gần 100 triệu đồng so với năm trước). Nửa đầu năm, doanh thu NRC Corp đạt hơn 11 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 5 tỷ đồng.

Thu nhập tăng mạnh

Báo cáo tài chính đã soát xét bán niên năm 2025 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) ghi nhận doanh thu thuần trong 6 tháng đạt hơn 242 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của QCG đạt 10 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 16 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc QCG đang nhận thù lao 14 triệu đồng/tháng.

Nhờ đó, thu nhập của nhiều lãnh đạo QCG tăng cao hơn. Cụ thể, ông Lại Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị QCG - nhận về 150 triệu đồng nửa đầu năm, tăng gấp gần 2,3 lần so với cùng kỳ. Kế toán trưởng Phạm Hoàng Phương nhận 215 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là 184 triệu đồng. Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc QCG nhận về 84 triệu đồng, tương ứng 14 triệu đồng/tháng.

Năm trước, hầu hết lãnh đạo QCG chỉ nhận thù lao tượng trưng 15 - 30 triệu đồng/năm, ngoại trừ kế toán trưởng Phạm Hoàng Phương với thu nhập 436 triệu đồng/năm.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ. Dù có kết quả tích cực hơn, mức thu nhập của ban lãnh đạo công ty vẫn giữ ổn định so với năm trước.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Phát Đạt nhận tổng thu nhập gần 970 triệu đồng, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nhận hơn 2,8 tỷ đồng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Tấn Danh nhận 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR Nguyễn Phát Đạt có tổng thu nhập gần 970 triệu đồng.

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) tăng 2 lần lợi nhuận trong quý II năm nay với 277 tỷ đồng - cao nhất tính từ quý II/2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy chủ yếu bởi doanh thu tài chính và tiết giảm chi phí. Tương ứng, thu nhập cho tổng giám đốc tăng thêm 500 triệu đồng, lên gần 2,6 tỷ đồng cho 6 tháng.

Nam Long Group (mã chứng khoán: NLG) chi quỹ lương dành cho ban điều hành và Hội đồng quản trị hơn 34 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 2,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trung bình, mỗi thành viên Hội đồng quản trị nhận khoảng 160 triệu đồng/tháng. Ban Tổng giám đốc Nam Long Group chỉ có 3 người nhưng quỹ lương đạt hơn 24,4 tỷ đồng, tức xấp xỉ 1,4 tỷ đồng/người/tháng và thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Thuduc House (mã chứng khoán: TDH) sau khi trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao, đến nửa đầu năm nay đã có lãi trở lại nhưng thu nhập của lãnh đạo Thuduc House vẫn khá khiêm tốn. Người có thu nhập cao nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Thành Vinh với 50 triệu đồng/tháng. Tổng giám đốc Trần Thị Liên có mức thu nhập chưa đến 7 triệu đồng/tháng.