Phản ứng của lãnh đạo doanh nghiệp khi khối ngoại bán ròng

TPO - Trong khi bán ròng hơn 197 triệu đơn vị với tổng giá trị hơn 8.477 tỷ đồng thì lãnh đạo các doanh nghiệp cũng tranh thủ chốt lời. Cụ thể, thành viên Hội đồng quản trị Dabaco Việt Nam đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh đăng ký bán 413.300 cổ phiếu DXG…

Tuần qua, VN-Index tăng 45,05 điểm lên 1.630 điểm. Thanh khoản bình quân tuần trên sàn HoSE đạt 1.828 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch trung bình đạt 51.907 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 9,88 điểm lên mức 282,34 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với hơn 190 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 8.219 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua cũng bán ròng 3,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 87 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên với 3,23 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 171 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 11 - 15/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 197,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 8.477 tỷ đồng.

Đua nhau bán

Ông Lê Quốc Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) - đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC để giảm sở hữu về 0,08% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/8 - 12/9. Gần đây cổ phiếu DBC vừa trải qua nhịp tăng “nóng” khi mà từ ngày 9/4-11/8, cổ phiếu DBC đã tăng gần 63%, từ 19.090 đồng lên 31.000 đồng/cổ phiếu.

Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam đăng ký bán 500.000 cổ phiếu DBC.

Bà Đỗ Thị Thái - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) - vừa đăng ký bán 413.300 cổ phiếu DXG trong thời gian từ 15/8 - 13/9 nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, bà Thái dự kiến thu về hơn 9 tỷ đồng và giảm sở hữu xuống còn 479.785 cổ phiếu. Động thái của bà Thái diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DXG đã tăng gần 12% từ đầu tháng 8.

Tương tự, AFC VF Limited báo cáo đã bán ra 46.700 cổ phiếu tại Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) nhằm tái cơ cấu danh mục. Quyết định được đưa ra khi cổ phiếu LBM đột ngột tăng vọt gần đây. Kể từ tháng 7 đến kết phiên giao dịch 13/8, thị giá LBM đã tăng đến 36%. Sau giao dịch, AFC VF Limited vẫn còn sở hữu gần 4,76 triệu cổ phiếu LBM, tương ứng gần 11,9% cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đăng ký bán hơn 1,36 triệu cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) từ ngày 15/8 - 12/9. Đây là toàn bộ số cổ phiếu SHS đang nắm giữ tại PMC, tương ứng 14,6% vốn điều lệ. Giao dịch sẽ được thực hiện theo hình thức thỏa thuận nhằm cơ cấu danh mục. Ước tính, SHS sẽ thu về gần 142 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 25/7, PMC đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức còn lại năm 2024 với tỷ lệ 38,68%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.866 đồng. Ngày chi trả là 22/9.

Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh đăng ký bán 413.300 cổ phiếu DXG.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã bán 15 triệu cổ phiếu VSC của Công ty CP Container Việt Nam (Viconship - mã chứng khoán: VSC) để giảm sở hữu về 6,82% vốn điều lệ. Ước tính, giá trị thương vụ khoảng 388 tỷ đồng. Từ ngày 1/7 - 12/8, cổ phiếu VSC đã tăng gần 76%, từ 15.750 đồng lên 27.700 đồng/cổ phiếu.

CDC liên tục phát hành cổ phiếu

Ngày 21/8, Công ty CP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 8 và tháng 9.

Trong đó, Chương Dương dự kiến trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành quyền mua cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, từ ngày 21/7 - 23/7, Tổng công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) đã thoái toàn bộ 10.453.374 cổ phiếu CDC để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ tại Chương Dương. Giao dịch được thực hiện bằng hình thức giao dịch thoả thuận.

Đến ngày 29/7, ông Võ Quốc Khánh - thành viên Hội đồng quản trị - cũng nộp đơn vị từ nhiệm tại Chương Dương với lý do cá nhân. Ông Khánh chính là đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Xây dựng Số 1 tại Chương Dương.

Ngược lại, bà Nguyễn Thị Trang đã mua 2,5 triệu cổ phiếu CDC để nâng sở hữu lên 5,68% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn.

Điểm đáng lưu ý, trong tháng 5, Chương Dương đã chào bán 21.988.716 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động gần 242 tỷ đồng. Số tiền này được Chương Dương sử dụng trả nợ vay cho các cá nhân để góp vốn vào Công ty CP Chương Dương Homeland - công ty con của Chương Dương, mua lại trái phiếu đến hạn và trước hạn, cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

Vừa chào bán 21.988.716 cổ phiếu, CDC tiếp tục xin ý kiến để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành quyền mua cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 5/9 tới, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) sẽ chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm và nội dung họp chưa được công bố.

Đáng lưu ý, NBB vừa được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý dự án khu căn hộ cao tầng NBB II.