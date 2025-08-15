Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

CII giải trình việc cổ phiếu tăng liên tiếp, thanh khoản kỷ lục

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM cho rằng việc giá cổ phiếu tăng trần từ ngày 7 - 13/8 là diễn biến khách quan theo cung cầu của thị trường chứng khoán. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch.

Ngày 14/8, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) đã có văn bản giải trình gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc cổ phiếu CII tăng trần 5 phiên liên tục, từ ngày 7 - 13/8.

Theo đó, CII cho rằng việc giá cổ phiếu tăng trần trong giai đoạn trên là diễn biến khách quan theo cung cầu của thị trường chứng khoán. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch đề ra, không có sự thay đổi hoặc biến động bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh.

Điểm nhấn trong chuỗi tăng trần của cổ phiếu này là thanh khoản phiên 12/8 đạt gần 73 triệu cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay.

1-2053.jpg
Thanh khoản phiên 12/8 đạt gần 73 triệu cổ phiếu CII - cao nhất từ trước đến nay.

Quý II năm nay, CII đạt doanh thu thuần hợp nhất 751 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước), lãi ròng gần 36 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lỗ gần 2 tỷ đồng)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII giảm 8% xuống gần 1.447 tỷ đồng, phần lớn do mảng bất động sản giảm tới 70% - khi chỉ còn hơn 64 tỷ đồng, mảng xây dựng cũng đi lùi 18% - còn hơn 53 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng nửa đầu năm đạt gần 54 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh, CII mới thực hiện được 48% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản CII đạt gần 38.682 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền gần 2.033 tỷ đồng, tăng 50%. Hàng tồn kho gần 2.448 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi gần 1.264 tỷ đồng, dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi gần 655 tỷ đồng. Nợ phải trả còn gần 27.374 tỷ đồng.

Duy Quang
#CII nói gì #cổ phiếu tăng trần #cổ phiếu tăng trần 5 phiên #thanh khoản kỷ lục #Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM #diễn biến khách quan #cung cầu #thị trường chứng khoán #sản xuất kinh doanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục