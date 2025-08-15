CII giải trình việc cổ phiếu tăng liên tiếp, thanh khoản kỷ lục

Ngày 14/8, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) đã có văn bản giải trình gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc cổ phiếu CII tăng trần 5 phiên liên tục, từ ngày 7 - 13/8.

Theo đó, CII cho rằng việc giá cổ phiếu tăng trần trong giai đoạn trên là diễn biến khách quan theo cung cầu của thị trường chứng khoán. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch đề ra, không có sự thay đổi hoặc biến động bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh.

Điểm nhấn trong chuỗi tăng trần của cổ phiếu này là thanh khoản phiên 12/8 đạt gần 73 triệu cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay.

Quý II năm nay, CII đạt doanh thu thuần hợp nhất 751 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước), lãi ròng gần 36 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lỗ gần 2 tỷ đồng)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII giảm 8% xuống gần 1.447 tỷ đồng, phần lớn do mảng bất động sản giảm tới 70% - khi chỉ còn hơn 64 tỷ đồng, mảng xây dựng cũng đi lùi 18% - còn hơn 53 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng nửa đầu năm đạt gần 54 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh, CII mới thực hiện được 48% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản CII đạt gần 38.682 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền gần 2.033 tỷ đồng, tăng 50%. Hàng tồn kho gần 2.448 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi gần 1.264 tỷ đồng, dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi gần 655 tỷ đồng. Nợ phải trả còn gần 27.374 tỷ đồng.