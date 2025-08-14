Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng trần

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (14/8), ghi nhận sự đồng thuận mạnh mẽ của thị trường. Lực mua gia tăng ở nhóm ngân hàng và chứng khoán đã giúp VN-Index giữ vững sắc xanh, đến cuối phiên và bứt phá gần 30 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh, trở thành lực đỡ chính của VN-Index. VCB dẫn đầu mức đóng góp với gần 5,5 điểm, theo sau là VPB, MBB, ACB, HDB… giúp chỉ số duy trì sắc xanh áp đảo.

Đáng chú ý, MBB và MBS cùng tăng kịch trần sau thông tin Ngân hàng MB sẽ hợp tác với một tập đoàn Hàn Quốc để ra mắt sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt lực mua mạnh, đẩy thanh khoản MBB vượt 1.100 tỷ đồng.

screenshot-2025-08-14-154145.png
Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng trần.

Ngoài MBB, các mã ngân hàng ACB, VPB, HDB, VAB… cũng tăng trần. Đà tăng lan tỏa toàn nhóm giúp chỉ số tài chính - ngân hàng chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng xếp hạng đóng góp điểm số. Hàng loạt cổ phiếu chứng khoán khác cũng bứt phá, EVS, VIX, PSI, VFS, SBS. Các mã lớn như VND, SSI… duy trì sắc xanh. SSI tiếp tục giữ thanh khoản cao nhất toàn sàn, hơn 2.613 tỷ đồng.

Bên cạnh nhóm ngân hàng, tại rổ VN30 còn có VJC tăng trần. Cổ phiếu hãng bay này đồng thời là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, hơn 200 tỷ đồng. Vừa qua, VJC có nhiều đơn đặt hàng tàu bay lớn, tiếp tục triển khai tự phục vụ mặt đất và trúng thầu dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các mã nhỏ, vừa nhóm bất động sản tiếp đà tăng trần, với HDG, HTN, CII, CRE. Nhóm cổ phiếu trụ như các mã “họ” Vingroup VIC, VHM, VRE cũng tăng 1-2%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 29,09 điểm (1,81%) lên 1.640,69 điểm. HNX-Index tăng 5,46 điểm (1,95%) lên 285,15 điểm; UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,48%) lên 109,95 điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức cao, với giao dịch toàn thị trường đạt hơn 58.440 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 2.440 tỷ đồng, tập trung vào HPG, FPT, SSI, CTG, MSN…

Việt Linh
#ngân hàng #VN-Index #MBB #cổ phiếu ngân hàng #thị trường chứng khoán #bất động sản

