Ngân hàng dồn dập trả cổ tức

TPO - SHB phát hành hơn 528 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức 2024, nâng vốn điều lệ lên hơn 45.942 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành hơn 1,95 tỷ cổ phiếu và chi khoảng 1.830 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Tuần qua, VN-Index có 5 phiên tăng liên tiếp. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 89,74 điểm lên 1.584,95 điểm. Thanh khoản tiếp tục có phiên giao dịch lịch sử với khối lượng khớp lệnh 3,2 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 83.000 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 5/8. Tổng cộng cả tuần, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 252.927 tỷ đồng.

Tương tự, HNX-Index cũng tăng 5 phiên tăng liên tiếp, kết tuần ở mức 272,46 điểm, tăng 7,53 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản cũng sôi động với giá trị giao dịch cả tuần đạt 19.675 tỷ đồng, bình quân mỗi phiên đạt 3.935 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 75,97 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 12.845 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp với gần 32 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 665 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 0,13 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị bán ròng hơn 126 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 4 - 8/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 44,23 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 12.306 tỷ đồng.

Vừa nhận cổ tức vừa nhận tiền

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa có Nghị quyết phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu là 19/8. Theo đó, SHB sẽ trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%. Như vậy, SHB phát hành hơn 528 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 45.942 tỷ đồng.

SHB sẽ trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13%.

Trước đó, SHB đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 được đại hội cổ đông SHB thông qua là 18% và dự kiến được duy trì trong năm 2025.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB) thông báo, ngày 14/8 sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức với tổng tỷ lệ 35%. Cụ thể, MB dự kiến phát hành hơn 1,95 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 32%, có nghĩa cứ 100 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành thì cổ đông được nhận thêm 32 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2024.

Ngoài ra, MB sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Với hơn 6,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự chi khoảng 1.830 tỷ đồng để chia cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 21/8.

Ngày 15/8, Tổng công ty IDICO (mã chứng khoán: IDC) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Theo đó, IDICO dự kiến phát hành gần 49,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 495 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế tích lũy chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của công ty.

Tổng công ty IDICO phát hành gần 49,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Trước đó, IDICO đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt vào tháng 6/2024 và tháng 4/2025 với tổng tỷ lệ là 20%, tương ứng số tiền chi trả là gần 660 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) sẽ chào bán thêm hơn 200 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mua thêm cổ phiếu

Bà Trần Kiều Thương, em gái ông Trần Ngọc Tâm - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã chứng khoán: NAB) - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NAB với mục đích đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/8 - 29/8, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, bà Kiều Thương sẽ nâng sở hữu tại NAB lên 1.045.996 cổ phiếu. Ước tính, bà Kiều Thương sẽ phải chi khoảng 15 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu NAB như đã đăng ký.

Hôm 11/7, Nam A Bank đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025. Cụ thể, NAB dự kiến phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 100:25, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Người thân của Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á mua 1 triệu cổ phiếu NAB.

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) - cổ đông lớn Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa thông báo đã mua vào hơn 1,44 triệu cổ phiếu HDG. Sau giao dịch, Pyn Elite Fund tăng sở hữu Hà Đô lên hơn 26,58 triệu cổ phiếu, tương đương 7,19% vốn điều lệ. Ước tính, Pyn Elite Fund có thể đã chi gần 42 tỷ đồng để tăng sở hữu HDG.

Trước đó, vào ngày 24/7, Pyn Elite Fund đã mua khớp lệnh 2 triệu cổ phiếu HDG với giá trị ước tính là hơn 56 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến uỷ quyền cho Tổng giám đốc quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Với hơn 48 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NHA sẽ phát hành thêm 16 triệu cổ phiếu để huy động gần 162 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được dùng để thanh toán các khoản chi phí hoặc trả nợ các khoản vay ngân hàng tài trợ cho dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực phía Đông Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.