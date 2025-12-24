TPHCM tôn vinh 155 doanh nghiệp Xanh năm 2025

Bền bỉ với hành trình xanh

Tối 22/12, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) và báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025. Chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp (DN) tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đồng thời lan tỏa tư duy quản trị, sản xuất và kinh doanh xanh trong cộng đồng DN thành phố, góp phần hình thành nền tảng tăng trưởng dài hạn cho TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Năm nay có 155 DN được trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025. Trong đó có 77 DN lĩnh vực sản xuất và 78 DN thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ - bất động sản. Nhiều DN tiêu biểu như SATRA, Cholimex, AK FOOD… cũng được tôn vinh dịp này.

Doanh nghiệp được trao chứng nhận Doanh nghiệp Xanh 2025 (ảnh: Công ty CP Thực phẩm Cholimex)

Đặc biệt, SATRA có đến 6 DN thành viên năm thứ ba liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp Xanh”. Theo ông Lâm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc SATRA, kết quả này không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng SATRA đang đi đúng lộ trình trong chiến lược chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Chúng tôi không xem đây là một danh hiệu nhất thời, mà là minh chứng cho mục tiêu phát triển bền vững và ổn định trên toàn hệ sinh thái. Với SATRA, tăng trưởng kinh tế phải luôn song hành với trách nhiệm môi trường, đó chính là nền tảng để chúng tôi xây dựng niềm tin vững chắc nơi khách hàng và cộng đồng.

Đối với DN sản xuất như Cofidec, Vissan… SATRA định hướng xây dựng vùng nguyên liệu xanh, hạn chế xả thải ra môi trường, trang bị hệ thống sản xuất đạt chuẩn theo tiêu chuẩn bắt buộc. Ngoài ra, phải thực hiện nghiêm ngặt trách nhiệm xã hội đối với đơn vị sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà

Tại SATRA, tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường luôn là kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững. Không chỉ thay thế bao bì, túi đựng và các loại khay hộp nhựa bằng vật liệu tự hủy sinh học, thân thiện với môi trường, SATRA còn số hóa toàn diện quy trình quản lý bằng hóa đơn, chứng từ điện tử để giảm thiểu tối đa việc sử dụng giấy. Đặc biệt, hệ thống điểm bán của SATRA đang từng bước 'xanh hóa' hạ tầng năng lượng thông qua việc lắp đặt pin mặt trời, trạm sạc điện thông minh, sử dụng đèn LED tiết kiệm điện và tối ưu hóa hệ thống làm…lạnh…

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, năm nay có nhiều DN nhiều năm liền đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh”. Ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng giám đốc Công ty Vina CHG chuyên sản xuất tem chống giả cho biết, danh hiệu là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của Vina CHG trong hành trình phát triển theo hướng chuyển đổi xanh và đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm trong sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm cho khách hàng; hướng tới lan tỏa tinh thần sản xuất xanh – sạch – trách nhiệm. Đồng thời là động lực để Vina CHG tiếp tục nâng chuẩn quản trị, cải tiến công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ, tự động hóa vận hành của dây chuyền.

Ông Lâm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc SATRA vinh dự nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh 2025

Giấy thông hành để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA khẳng định, chuyển đổi xanh hoàn toàn có thể song hành với hiệu quả kinh doanh. Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực bảo vệ môi trường, mà quan trọng hơn là tạo ra một bộ khung chuẩn mực để doanh nghiệp Việt Nam từng bước hội nhập theo các tiêu chuẩn xanh của thế giới. Chuyển đổi xanh không phải phong trào ngắn hạn mà là quá trình đầu tư dài hạn, đòi hỏi DN phải kiên trì, minh bạch và có chiến lược rõ ràng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, danh hiệu Doanh nghiệp Xanh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, mà đã trở thành một công cụ quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Hà, trong bối cảnh TPHCM đang hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với các trụ cột về nguồn lực xanh, hạ tầng xanh, hành vi xanh và xác định lĩnh vực tiên phong, vai trò của cộng đồng DN đặc biệt quan trọng. Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh đã góp phần khuyến khích DN tuân thủ nghiêm các quy định môi trường, đầu tư công nghệ sạch, cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao nỗ lực đồng hành của các DN trong thời gian qua, nhất là sự chủ động tham gia chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo, phát triển tài chính xanh, sản phẩm xanh và kinh tế tuần hoàn. Phó chủ tịch Nguyễn Lộc Hà cũng đề nghị các DN được tôn vinh tiếp tục lan tỏa kinh nghiệm, dẫn dắt DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng tham gia hành trình sản xuất xanh và sản xuất thông minh của thành phố.