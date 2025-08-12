VN-Index vượt 1.600 điểm

TPO - Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8, VN-Index tăng điểm và chính thức vượt mốc tâm lý 1.600 điểm sau chuỗi giằng co trong phiên. Lực đẩy chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi hàng loạt mã đóng góp tích cực vào chỉ số.

BID dẫn đầu với mức đóng góp với hơn 2 điểm, theo sau là LPB, VCB, MBB, HDB, HPG, CTG... Trong rổ ngân hàng, nhiều cổ phiếu ghi nhận sắc xanh mạnh như LPB (+6,3%), HDB (+3,6%), BID (+3,2%), MBB (+1,9%), NVB (+1,8%), ABB (+1,6%). Thanh khoản nhóm này ở mức cao, trong đó MBB dẫn đầu với hơn 1,8 triệu đơn vị khớp lệnh, VPB đạt hơn 1 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, diễn biến trong ngành vẫn có sự phân hóa. Một số mã giảm nhẹ như SSB (-0,5%), ACB (-0,6%), SHB (-0,7%), EIB (-1,1%), cho thấy dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt, trong khi các mã còn lại chịu áp lực điều chỉnh.

Cổ phiếu "vua" nhóm ngân hàng kéo VN-Index vượt 1.300 điểm.

Nhìn chung, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường, nhưng sự phân hóa thể hiện xu hướng chọn lọc của nhà đầu tư, thay vì dòng tiền lan tỏa đồng loạt. Đây cũng là yếu tố cần lưu ý khi VN-Index vừa vượt mốc kháng cự mạnh 1.600 điểm.

Tháng 8 này, nhiều ngân hàng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông, như MBB, SHB, VAB, OCB.

Không chỉ ngân hàng, nhóm dầu khí cũng góp phần quan trọng vào đà tăng chung. POW gây chú ý khi tăng trần, trong khi BSR, PET, PLX… đồng loạt đi lên, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa sang một số cổ phiếu cùng ngành.

Tuy nhiên, bức tranh toàn thị trường vẫn khá phân hóa. Nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, với SSI, VND, VCI, SHS, FTS… đồng loạt giảm nhưng mức giảm chỉ quanh 1-2%, chưa tạo áp lực quá lớn lên chỉ số.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,36 điểm (0,71%) lên 1.608,22 điểm. HNX-Index tăng nhẹ lên 276,47 điểm. UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (0,05%) xuống 109,2 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ, với giá trị giao dịch HoSE gần 45.500 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 730 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VHM, SSI, HPG.