Chứng khoán sôi sục, VN-Index liên tiếp phá đỉnh

TPO - Cổ phiếu "vua" nhóm ngân hàng tiếp tục là động lực kéo VN-Index lập đỉnh mới. TPB, VPB tăng trần. Dòng tiền luân chuyển, nhiều mã bất động sản, thủy sản cũng đóng cửa phiên hôm nay (7/8) ở mức trần.

Chứng khoán tiếp đà tăng, duy trì từ đầu tháng 8, kéo dài đến hết phiên hôm nay, VN-Index tăng gần 80 điểm. Nhóm vốn hoá lớn, chủ lực là cổ phiếu ngân hàng đóng góp tích cực vào đà tăng.

VPB dẫn đầu, top 10 mã dẫn dắt thị trường còn có BID, TPB, MSB. VPB, TPB tăng trần, trong đó TPB trắng bên bán, đến cuối phiên vẫn dư mua hơn 2,1 triệu cổ phiếu giá trần. Cùng với TPB, ORS (Chứng khoán Tiên Phong) tạo nên bộ đôi tăng trần.

Cổ phiếu ngân hàng có VPB, TPB tăng trần.

Tại rổ VN30, HPG cũng gây chú ý với mức tăng trên 5%. Nhóm thép cũng ngập trong sắc xanh, với NKG, VGS, HSG, TLH… cùng tăng giá. Cổ phiếu bất động sản cũng có loạt mã tăng trần, với TDH, LDG, CII, DXS.

Nhóm thủy sản tiếp tục diễn biến tích cực, IDI, ANV tăng trần. Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 7 tháng tăng trưởng gần 15%. Tổng trị giá xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 39,6 tỷ USD. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), đằng sau kết quả này là cuộc chạy đua với thời gian của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, nhằm đẩy nhanh đơn hàng sang Mỹ, trước thời điểm ngày 1/8 - ngày Mỹ công bố về mức thuế đối ứng mới.

Báo cáo tài chính quý II năm nay của nhiều doanh nghiệp thuỷ sản ghi nhận xu hướng tích cực. Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) có lợi nhuận sau thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi ngang, nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng, nhờ giá thành sản xuất giảm, giúp tăng biên lợi nhuận, bên cạnh giảm chi phí tài chính và tăng doanh thu tài chính.

Tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI (mã IDI) cũng ghi nhận doanh thu đi ngang, nhưng lãi ròng đạt 33 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Nam Việt (mã ANV) là doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất ngành trong quý II. Lợi nhuận gộp tăng vọt 229% lên 486 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,1 điểm (0,51%) lên 1.581,8 điểm. HNX-Index tăng 2,2 điểm (0,82%) lên 270,8 điểm. UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (0,43%) lên 107,9 điểm.

Thanh khoản tăng nhẹ, giá trị giao dịch HoSE gần 43.500 tỷ đồng. Khối ngoại mua - bán tương đối cân bằng, bán ròng gần 60 tỷ đồng. Ở chiều bán, FPT, GEX, VCB, VIX, VHM bị bán ròng mạnh nhất. Trong khi đó, VPB, HPG, TPB, STB… được mua ròng mạnh, VPB dẫn đầu hơn 440 tỷ đồng.