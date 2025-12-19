BAT Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ

Trước thiệt hại do bão lũ tại miền Trung, BAT Việt Nam đã hỗ trợ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng thể hiện cam kết đồng hành cùng xã hội của doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Sự đồng hành kịp thời với cộng đồng

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, vai trò đồng hành của doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, góp phần giúp cộng đồng phục hồi và ổn định cuộc sống.

Với tinh thần đó, BAT Việt Nam luôn nỗ lực hiện thực hóa trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực trong những thời điểm khó khăn nhất. Mới đây, doanh nghiệp vừa trao 500 triệu đồng tới Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

BAT Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm giúp người dân miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Đại diện doanh nghiệp, bà Đỗ Hoàng Anh - Giám đốc Đối ngoại BAT Việt Nam - chia sẻ mong muốn hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay vì cộng đồng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại diện cơ quan tiếp nhận, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Phòng Quản trị 2, ghi nhận nghĩa cử này và nhấn mạnh thiệt hại năm nay rất lớn do thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu, càng cần sự đóng góp của doanh nghiệp và toàn xã hội để hỗ trợ tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.

Những điểm nhấn từ bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024

Song hành với sự đồng hành kịp thời cùng cộng đồng, BAT Việt Nam vừa công bố Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, nhằm minh bạch hóa chiến lược và những hành động cụ thể xoay quanh các trọng tâm: Khí hậu, Thiên nhiên, Cộng đồng và Quản trị.

Đối với trọng tâm Khí hậu, BAT Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng: giảm 61% lượng phát thải Phạm vi 1 và 2 so với năm 2020, giảm trung bình 1.690 tấn CO₂ mỗi năm giai đoạn 2015 - 2024, và chuyển đổi 100% lượng điện sử dụng tại các điểm sản xuất sang năng lượng tái tạo. Các nỗ lực giảm phát thải được triển khai nhất quán trên toàn chuỗi giá trị, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: tối ưu hóa năng lượng, chuyển đổi xanh, và giảm phát thải trong vận chuyển, qua đó vừa giảm tác động môi trường, vừa nâng cao hiệu quả vận hành.

Tổng quan Phát triển Bền vững 2024 của BAT Việt Nam minh bạch hóa chiến lược và những hành động cụ thể xoay quanh các trọng tâm: Khí hậu, Thiên nhiên, Cộng đồng và Quản trị.

Với trọng tâm Thiên nhiên, BAT Việt Nam đẩy mạnh cách tiếp cận dựa trên giải pháp thiên nhiên (Nature-based Solutions - NbS), đặc biệt trong phục hồi hệ sinh thái và nông nghiệp bền vững. Doanh nghiệp nỗ lực quản lý nguồn nước hiệu quả theo hướng giảm nước thủy cục, tăng cường sử dụng nước tái chế trong sản xuất, đồng thời phối hợp các tổ chức môi trường như Biên Hòa Xanh và Sài Gòn Xanh làm sạch gần 30 kênh rạch tại Đồng Nai và TP.HCM trong năm 2024.

Song song đó, BAT Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia khoanh nuôi thêm 40 ha rừng ngập mặn tại Mũi Cà Mau trong năm 2024, nâng tổng diện tích phục hồi thiên nhiên lên 124 ha chỉ trong ba năm. Các báo cáo giám sát cho thấy cây non đã bắt đầu sinh trưởng, qua đó thúc đẩy việc phục hồi hệ sinh thái vùng ven biển.

Về trọng tâm Cộng đồng, BAT Việt Nam ưu tiên phát triển đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng. Trong nội bộ, 47% vị trí quản lý tại BAT Việt Nam hiện do phụ nữ đảm nhiệm, thể hiện văn hóa bình đẳng, hòa nhập và đa dạng. Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng nông dân trong chuỗi cung ứng của mình, giúp họ cải thiện sinh kế thông qua hỗ trợ cây giống, phân bón, hệ thống tưới nhỏ giọt và lò sấy điện. Ngoài ra, chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” tiếp tục mở rộng hỗ trợ sinh kế, với 56 phụ nữ tại Long An được vay vốn không lãi suất trong năm 2024, nâng tổng số người hưởng lợi từ chương trình lên hơn 700 phụ nữ.

Cuối cùng, trọng tâm Quản trị được thể hiện xuyên suốt qua các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, nguyên tắc tiếp thị có trách nhiệm, tiêu chuẩn nhà cung cấp và văn hóa tuân thủ, tất cả nhằm đảm bảo tính chính trực, minh bạch và trách nhiệm, nền tảng được BAT coi là yếu tố quyết định của tăng trưởng dài hạn.

Các kết quả được công bố trong Bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, cũng như hoạt động đồng hành cùng đồng bào miền Trung mới đây cho thấy phát triển bền vững tại BAT Việt Nam đang tiến triển theo chiều sâu, được hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể chứ không chỉ nằm trên chiến lược, và được triển khai một cách nhất quán trong các hoạt động vận hành hằng ngày.

Những thành tựu đạt được sẽ là nền tảng để BAT Việt Nam tiếp tục đáp ứng yêu cầu của thị trường và chính sách, cũng như đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng xanh và hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.