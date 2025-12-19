Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mọi công trình đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân

TPO - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mọi công trình đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hôm nay (19/12), trên cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm: Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Chính phủ kiên định quan điểm lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực từ khu vực tư nhân, cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại. Đây được xác định là một trong ba đột phá chiến lược, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

"Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm, trong đó, 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng. Đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những “điểm nhất”: Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng); Nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%); Có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng)", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Đức Nguyễn.

Thủ tướng khẳng định, những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ” của con người và dân tộc Việt Nam. Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần “đã nói là làm” của Chính phủ, đồng thời thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của Nhân dân. Mọi công trình đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, đội ngũ kỹ sư, công nhân trên các công trường - những “chiến sĩ” trên mặt trận không có tiếng súng nhưng đòi hỏi tinh thần chiến đấu, vượt khó phi thường.

Với phương châm “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, những giọt mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt đã kết tinh thành những công trình mang ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ sáu bài học kinh nghiệm lớn, đồng thời nhấn mạnh: trong năm 2026 và những năm tiếp theo, để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược.

Thủ tướng chỉ đạo 5 "đảm bảo" các công trình, dự án lớn trên cả nước. Cụ thể, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, phương thức triển khai phù hợp thông lệ quốc tế, tăng cường hợp tác trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; Bảo đảm đầy đủ nguồn lực, chủ động nguồn cung vật liệu, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình; Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư kịp thời, ổn định đời sống Nhân dân, nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; Bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, không để xảy ra đội vốn, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; Bảo đảm đầu tư đi đôi với hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trung tâm đô thị thể thao Olympic là điểm nhất trong không gian kiến trúc phía Nam Hà Nội

Phát biểu tại điểm cầu Trung tâm đô thị thể thao Olympic, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thời gian qua Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn với tái cơ cấu ngành, phát triển vùng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đã thành lập các ban chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm, phát động các đợt thi đua cao điểm như "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành các công trình tại điểm cầu Trung tâm thể thao Olympic Hà Nội. Ảnh: Đức Nguyễn

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic, với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tư nhân. Dự án sau khi hoàn thành sẽ hình thành quần thể đô thị - thể thao quy mô lớn, phục vụ đăng cai các sự kiện thể thao cấp khu vực và quốc tế, đồng thời tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, dự án Khu đô thị thể thao Olympic là khu đô thị lớn nhất Việt Nam được khởi công tính đến thời điểm hiện tại, với quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ.

Với tầm nhìn trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới như ASIAD, Olympic, World Cup… dự án được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao, sân vận động đẳng cấp quốc tế.

Trong đó, điểm nhấn đặc biệt là sân vận động Trống Đồng tiêu chuẩn FIFA, truyền tải tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của hào khí Việt Nam. Với 2 kỷ lục là sân vận động có mái che đóng mở lớn nhất thế giới, và sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa 135.000 ngồi, sân vận động Trống Đồng đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao, nghệ thuật tầm vóc quốc tế trong tương lai. Dự kiến tháng 8/2028, công trình sẽ được hoàn thành

“Chúng tôi cam kết nỗ lực cao nhất để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn, góp phần xây dựng vị thế năng động, tự chủ, giàu bản sắc cho đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Quang nói.