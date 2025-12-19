Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Khởi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò hơn 9.000 tỷ

Ngọc Tú
TPO - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò là hạt nhân của một tổ hợp cảng biển - logistics - công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Sáng 19/12, tại xã Hải Lộc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.

tp-2.jpg
Toàn cảnh buổi lễ khởi công dự án.

Tham dự Lễ khởi công tại điểm cầu xã Hải Lộc có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện Bộ Tài chính.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

tp-4.jpg
Dự án được đầu tư xây dựng tại xã Hải Lộc (Nghệ An).

Đây là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, được xác định là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Dự án do Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư tại xã Hải Lộc.

Dự án có quy mô cho tàu có trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT, khu hậu phương cảng 32 ha, tổng vốn đầu tư bao gồm cả đê chắn sóng khoảng 9.000 tỷ đồng. Dự án là hạt nhân của một tổ hợp cảng biển - logistics - công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

tp-3.jpg
tp-5.jpg
Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Khi hoàn thành, dự án Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia, các tuyến vận tải biển trong nước và quốc tế; hướng tới vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Từ đó nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, xuất nhập khẩu; tạo sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn FDI; đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đề nghị nhà đầu tư cần tập trung tối đa mọi nguồn lực; tổ chức thi công đảm bảo an toàn và chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ dự án.

tp-1.jpg
Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách và môi trường đầu tư để nhà đầu tư yên tâm thực hiện dự án. Các sở, ban, ngành và xã Hải Lộc chủ động, tích cực giải quyết nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục liên quan để đáp ứng tiến độ thực hiện. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi, đôn đốc, khâu nối, hỗ trợ Nhà đầu tư kịp thời.

Ngọc Tú
