Hạ tầng bứt tốc, Diễn Châu thành tâm điểm đầu tư

Khi hạ tầng mở đường và dòng vốn FDI tỷ USD đổ vào Nghệ An, Diễn Châu – Nghệ An đang bứt tốc trở thành "tọa độ vàng" của các nhà đầu tư chiến lược.

Vị trí trung chuyển chiến lược, hưởng trọn hạ tầng vùng

Trong năm 2024, Nghệ An ghi dấu ấn đột phá khi thu hút gần 1,75 tỷ USD vốn FDI, vươn lên xếp thứ 8 toàn quốc về thu hút đầu tư nước ngoài. Với loạt khu công nghiệp hiện đại được quy hoạch trong khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An đang đặt nền móng cho việc trở thành công xưởng sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ. Đây cũng là thời điểm “vàng” để Nghệ An tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 39-NQ/TW, mở đường trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.

Diễn Châu là huyện duy nhất tại Nghệ An được thừa hưởng trọn vẹn 3 hành lang kinh tế chiến lược: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông gắn với trục Quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường ven biển; Hành lang kinh tế Quốc lộ 7; Hành lang kinh tế Quốc lộ 48, tạo thành trục giao thương đa chiều hiếm có.

Việc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 30/6/2024 đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ và biến Diễn Châu thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics liên vùng.

Nhờ những tuyến hạ tầng chiến lược này, Diễn Châu trở thành điểm kết nối xuyên tâm giữa các vùng: từ trung du miền Tây Nghệ An xuyên suốt về phía biển, kết nối trực tiếp tới thành phố Vinh, khu kinh tế Đông Nam và xa hơn là hành lang kinh tế Đông - Tây qua Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Không dừng lại ở đó, Diễn Châu còn nằm gần kề các đầu mối giao thông cấp quốc gia, đang được tỉnh Nghệ An nâng cấp mạnh mẽ. Sân bay Vinh được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mở rộng quy mô quốc tế. Cảng nước sâu Cửa Lò - dự án hơn 7.300 tỷ đồng khởi động từ năm 2024 sẽ đóng vai trò "phễu hút" cho hàng hóa từ các khu công nghiệp, vùng sản xuất trong và ngoài tỉnh, tạo bệ phóng cho giao thương và thu hút đầu tư.

Thế mạnh nội tại kích hoạt làn sóng đầu tư mới

Để tạo ra các đột phá chiến lược, Nghệ An cần xây dựng các "vùng động lực vệ tinh". Diễn Châu sẽ là tâm điểm vùng động lực phía Đông với điểm nhấn là đô thị Phủ Diễn hơn 200 ha, quy hoạch hiện đại gồm các chức năng hành chính, thương mại, giáo dục và an cư. Hơn nữa, phần lớn diện tích Diễn Châu đã nằm trong khu kinh tế Đông Nam – động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 đặt tại Diễn Châu với quy mô 500 ha và tổng vốn đầu tư 164,6 triệu USD đang gấp rút được triển khai. Việc hiện diện của một thương hiệu khu công nghiệp hàng đầu như VSIP không chỉ nâng tầm vị thế Diễn Châu trên bản đồ công nghiệp miền Trung, mà còn tạo lực hút mạnh mẽ cho các nhà đầu tư thứ cấp, mở rộng hệ sinh thái sản xuất - dịch vụ tại địa phương. Nơi đây sẽ hình thành cộng đồng chuyên gia đông đảo, thúc đẩy nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ đô thị hiện đại.

Đi theo hạ tầng giao thông, hạ tầng KCN là những dự án bất động sản tiên phong đón làn sóng tăng trưởng mới tại Diễn Châu. Những năm gần đây, nhiều Tập đoàn BĐS lớn như ROX Group đã nhìn thấy tiềm năng của Nghệ An nói chung và Diễn Châu nói riêng. Các dự án quy mô đang dần hình thành trên vùng đất giàu tiềm năng này.

ROX Living Aquamarine – dự án 33ha tọa lạc ngay lõi trung tâm Phủ Diễn, nằm trên hành lang kinh tế Quốc lộ 1 và Quốc lộ 7. Sở hữu thế đất phong thủy ba mặt sông hiếm có, được quy hoạch sống xanh theo tiêu chuẩn hiện đại, dự án đang không chỉ là “bến đỗ thông minh” cho giới chuyên gia làm việc tại các KCN và các gia đình trẻ mà còn là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư săn tìm second home có tiềm năng sinh lời dài hạn.

Diễn Châu hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trong dòng chảy phát triển mới của Nghệ An. Với vị trí trung chuyển chiến lược, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch đô thị bài bản và sự cộng hưởng từ siêu khu kinh tế Đông Nam, Diễn Châu hội tụ đầy đủ yếu tố để bứt phá, trở thành tâm điểm BĐS mới của Bắc Trung Bộ.