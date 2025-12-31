Lãi suất tăng mạnh, người mua nhà lao đao

Lãi suất tăng
Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giai đoạn lãi suất thấp kỷ lục đã khép lại từ đầu quý IV/2025 khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đã vượt mốc 8% ở các kỳ hạn dài. Lãi suất tiết kiệm tăng khiến mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể duy trì ở mức thấp.
Anh Minh Vương (ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM) có vay 1 tỷ đồng trong 20 năm để mua căn hộ nằm sát Khu công nghiệp Tân Bình. Trước đây, với lãi suất 6% một năm, mỗi tháng anh Vương trả khoảng 9,2 triệu đồng. Sau khi hết ân hạn lãi suất, anh Vương trả khoảng 11,7 triệu đồng/tháng. Bây giờ, nhân viên ngân hàng thông báo lãi suất sẽ tăng trong thời gian sắp tới khiến anh ăn ngủ không yên.
“Dự kiến, gói vay của tôi sẽ tăng lãi suất lên khoảng 12% một năm. Như vậy, mỗi tháng tôi sẽ phải trả khoảng 14,2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn so với thu nhập hiện tại của gia đình. Chắc tôi sẽ lên ngân hàng để xin kéo dài thời gian lên 25 năm để giảm áp lực trả nợ hằng tháng”, anh Vương nói.
Trên thực tế, từ cuối tháng 11, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà khiến mặt bằng lãi áp dụng cho vay mua nhà tăng thêm khoảng 1-2%. Mức lãi suất cho vay mua nhà phổ biến hiện nay từ 7-9%/năm trong thời gian ưu đãi từ 1-3 năm. Sau đó, lãi suất thả nổi cho vay mua nhà tại các ngân hàng phổ biến từ 11-14%/năm.
Tương tự, các gói vay ưu đãi lãi suất 5,2-5,5% cố định trong 3 năm dành cho khách hàng dưới 35 tuổi tại Vietcombank, BIDV, Agribank... đã dừng triển khai. Thay vào đó là mặt bằng lãi suất mới, phổ biến từ 6,3-7% cho kỳ hạn ngắn và thả nổi theo thị trường sau ưu đãi.
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá rằng dù Ngân hàng Nhà nước chưa thắt chặt tiền tệ nhưng áp lực lạm phát và xu hướng thận trọng của thế giới đang thu hẹp dư địa lãi suất thấp.
Nếu lãi suất huy động tiếp tục tăng, lãi suất cho vay năm 2026 nhiều khả năng sẽ vượt 10%/năm, gây áp lực lớn cho việc tiêu thụ bất động sản vì người mua sẽ chùn tay, giao dịch sụt giảm mạnh và chủ đầu tư sẽ rơi vào thế khó.
Theo Savills Việt Nam, việc lãi suất cho vay mua nhà tăng thêm khoảng 1-2% sau khi các gói ưu đãi kết thúc chắc chắn tác động đến tâm lý người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ phụ thuộc nhiều vào vốn vay. Tuy nhiên, ở mặt bằng hiện tại, Savills cho rằng mức điều chỉnh này chưa đủ lớn để làm suy yếu nhu cầu ở thực - yếu tố đang đóng vai trò trụ cột của thị trường nhà ở.
Chỉ nên vay 50% thu nhập
Bà Mai Thanh Thảo, Phó Giám đốc Bộ phận Ngân hàng và Dịch vụ Doanh nghiệp, Savills Việt Nam, nhận định rằng việc lãi suất tăng trở lại khiến người mua trẻ thận trọng hơn trong quyết định tài chính, nhưng chưa tạo ra cú sốc khiến nhu cầu ở thực suy giảm.
Dữ liệu của Savills cũng cho thấy thanh khoản tại TPHCM và Hà Nội vẫn duy trì ở mức tích cực, với tỷ lệ hấp thụ tương đối tốt tại các dự án mới mở bán, nhất là khi mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2022-2023.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc PropertyGuru, cho rằng việc lãi suất huy động tăng nhẹ hiện nay chỉ mang tính kỹ thuật nhằm tái lập mặt bằng vốn sau giai đoạn giảm sâu của năm 2024. Lãi suất cho vay phổ biến quanh 6-7%/năm, tuy cao hơn mức đáy 5-5,5% của các gói ưu đãi cho người trẻ nhưng vẫn nằm trong vùng hỗ trợ giao dịch.
Ông Quốc Anh cho rằng, ngân hàng tăng nhẹ lãi suất huy động cuối năm là diễn biến tích cực vì giúp hệ thống cân đối nguồn vốn dài hạn tốt hơn, tạo nền tảng ổn định cho chu kỳ kế tiếp. Dòng tiền hiện tập trung vào các sản phẩm pháp lý minh bạch, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau cú sốc năm 2022 cũng như xu hướng phát triển bền vững hơn của thị trường.
Để tránh rủi ro, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group khuyến nghị, chỉ nên dành tối đa 50% thu nhập để trả nợ cho căn nhà và vay thì cũng chỉ nên vay tối đa 50% giá trị căn nhà, không nên vay quá nhiều, dễ bị ngợp. Đặc biệt, trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua nhà cũng bị ảnh hưởng thu nhập, tốt nhất nên cố gắng hạn chế, vay càng ít càng tốt.
Cơ hội mua nhà vẫn còn
Báo cáo bất động sản quý III/2025 của Savills cho thấy, bức tranh thanh khoản vẫn tích cực. Tại TPHCM, thị trường ghi nhận 2.669 căn hộ được giao dịch, tăng 10% so với quý trước. Đáng chú ý, nguồn cung mới tại đây đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới 91%, một con số minh chứng cho sức mua bất chấp những điều chỉnh về chính sách tín dụng.
Tại Hà Nội, diễn biến thị trường còn có phần sôi động hơn khi tổng nguồn cung sơ cấp đạt 11.298 căn, tăng 11% so với kỳ trước. Toàn thị trường ghi nhận 7.273 giao dịch, tăng mạnh (40%), đưa tỷ lệ hấp thụ lên mức 64%. Trong đó, các sản phẩm mới ra mắt cũng đạt tỷ lệ hấp thụ ấn tượng ở mức 81%, phản ánh lực cầu ở thực vẫn đang giữ vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt thanh khoản.
Theo Savills, giá căn hộ thứ cấp tại TPHCM đã tăng trung bình 15% so với cùng kỳ năm trước. Các khu vực dọc theo các tuyến phát triển theo mô hình TOD như khu Đông ghi nhận mức tăng cao nhất lên đến 16%.
Hiện, các khu vực vùng ven có lợi thế hạ tầng như Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhơn Trạch, Dĩ An hay Thuận An đang trở thành điểm đến thay thế. Mặt bằng giá tại đây ghi nhận xu hướng tăng trong thời gian qua, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào tiến độ thực tế của các tuyến metro, đường vành đai và hệ thống kết nối liên vùng.
Savills nhận định, mức tăng giá hiện nay vẫn nằm trong ngưỡng thị trường có thể hấp thụ, đặc biệt đối với các dự án có pháp lý rõ ràng và tiến độ triển khai đảm bảo.