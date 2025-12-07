Lãi suất cho người trẻ vay mua nhà hiện ra sao?

TPO - Một số ngân hàng dừng gói ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà, nhiều ngân hàng khác vẫn cho vay với lãi suất nhích lên. Nhiều cảnh báo việc lãi suất cho vay tăng cũng như tín dụng chảy mạnh vào bất động sản.

Nơi dừng cho vay, chỗ tăng lãi suất

Ngân hàng Agribank vừa thông báo dừng triển khai một số chương trình, chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân, trong đó có chương trình cho vay ưu đãi mua nhà dành cho khách hàng trẻ tuổi. Ngân hàng này cũng dừng chương trình ưu đãi vay vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện nhà ở.

Trước đó, Agribank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi vay mua nhà từ 2/4/2025. Số tiền vay tối đa 5 tỷ đồng với thời gian lên tới 40 năm. Lãi suất cố định 6,3% trong 18 tháng và miễn trả nợ gốc lên tới 5 năm.

Thông báo dừng gói vay ưu đãi cho người trẻ mua nhà của Agribank.

Một cán bộ tín dụng của BIDV cũng thông tin chương trình cho vay ưu đãi với người trẻ mua nhà ở thương mại của ngân hàng này đang tạm ngừng. Trước đó, khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/thuê mua nhà ở trên toàn quốc được BIDV hỗ trợ lãi suất 5,5%/năm cố định trong vòng 3 năm, thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 5 tỷ đồng mỗi khách hàng.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng khác vẫn duy trì gói vay ưu đãi cho người trẻ nhưng có điều chỉnh lãi suất. Như tại Vietcombank, cán bộ tín dụng cho biết lãi vay với nhóm khách hàng trẻ đã tăng lên 7,3%/năm trong giai đoạn ưu đãi, thay vì mức dưới 6%/năm như trước. Còn gói vay thông thường có lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu, sau đó tăng lên 8,3%/năm trong 12 tháng tiếp theo.

Các ngân hàng thương mại cổ phần BVBank, SHB, HDBank, ACB… vẫn triển khai các gói vay ưu đãi cho người trẻ nhưng lãi suất sẽ linh hoạt theo từng loại bất động sản và từng thời kỳ và không còn mặt bằng lãi suất thấp như trước.

Gói vay lãi suất thấp cho người trẻ tạm dừng trước hạn trong bối cảnh tín dụng các ngân hàng tăng nhanh và áp lực lãi suất đầu vào trong xu hướng đi lên. Một số người đang vay mua nhà cũng thông tin đã nhận được thông báo từ ngân hàng về việc điều chỉnh tăng lãi suất.

Trong khi đó, lãi suất cho vay mua nhà thả nổi của nhiều ngân hàng từ 10 - 14%/năm.

Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng "tín dụng tăng nhanh hơn huy động" kéo dài gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất thời điểm cuối năm.

Cảnh báo tín dụng bất động sản tăng cao

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo, giá nhà đang vượt ngoài khả năng chi trả của phần lớn người dân. Điều này khiến hàng tồn kho gia tăng, thanh khoản thị trường kém nhưng giá không chịu điều chỉnh.

Theo ông Hiếu, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tính đến cuối tháng 10 vừa qua tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 15% so với cuối năm trước, dự kiến chạm mức 19-20% vào cuối năm, cao nhất nhiều năm. Trong đó, tín dụng bất động sản chiếm gần 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Riêng cho vay kinh doanh địa ốc tăng gần 24%, gấp đôi tốc độ tăng của vay tiêu dùng.

"Ở Mỹ, tăng trưởng tín dụng bất động sản khoảng 10-15%. Nếu tỷ lệ này lên đến 15% là các cơ quan quản lý đã phải lo lắng nhưng ở Việt Nam lại đang đạt tới 24%. Lãi suất huy động tăng nhanh khiến chi phí vốn cho người vay mua nhà cũng đội lên. Cần siết tín dụng bất động sản để giảm tỷ trọng về dưới 20% tổng dư nợ”, ông Hiếu nói.

Mới đây, tại Diễn đàn "Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025", TS. Nguyễn Đức Kiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia - chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức rất cao, trong đó tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của ngành bất động sản cao đến 24%, thậm chí có ngân hàng tỷ lệ tăng trưởng cho vay bất động sản đã lên tới 28%.

"Để đảm bảo sự ổn định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra lại dư nợ tín dụng tại một số ngân hàng được chọn lọc từ nay đến cuối năm. Một số ngân hàng nhỏ tăng trưởng cho vay đến 28% là một dấu hiệu đáng báo động", ông Kiên cảnh báo.