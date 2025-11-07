Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Tin vui với người vay mua nhà xã hội phía Nam

Uyên Phương
TPO - Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Nai vừa điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đang còn dư nợ tại ngân hàng này từ mức 6,6%/năm về 5,4%/năm.

Chiều 7/11, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 phụ trách địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đồng Nai vừa điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đang còn dư nợ tại NHCSXH từ mức 6,6%/năm về 5,4%/năm.

“Ở góc độ nghiệp vụ, hoạt động này thực hiện theo quy định, song dưới góc độ quản lý, việc điều chỉnh giảm lãi suất này mang lại ý nghĩa to lớn và thiết thực cho người dân, là đối tượng chính sách được mua, thuê mua nhà ở xã hội” – ông Lệnh cho biết.

co-hoi-so-huu-noxh.jpg
NHCSXH Đồng Nai giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội từ mức 6,6%/năm về 5,4%/năm

Lý giải cụ thể hơn, ông Lệnh nói rằng, với quy định của Nghị định về mức lãi suất cho vay và điều khoản chuyển tiếp, NHCSXH Đồng Nai đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất về mức 5,4%/năm cho 1.255 khách hàng, với tổng dư nợ trên 531 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 10/2025). Hoạt động này mang lại động lực và niềm vui cho nhiều người dân là các đối tượng chính sách được thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội đang vay vốn tại NHCSXH trên địa bàn tỉnh.

Việc này mang lại lợi ích trực tiếp, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân là các đối tượng chính sách được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Việc giảm bớt một phần lãi suất phải trả với mức giảm 1,2%/năm so với mức phải trả trước đây, không chỉ giảm bớt áp lực trả nợ lãi, mà còn tạo điều kiện cho người vay dành thêm phần thu nhập để chi tiêu cho cuộc sống tốt hơn, nhờ số tiền lãi phải trả ít đi.

Hơn nữa, động thái này phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi vốn để tạo lập nhà ở. Việc điều chỉnh giảm lãi suất, mở rộng điều kiện vay, khi tăng ngưỡng thu nhập thấp… cùng với các giải pháp khác về nguồn cung nhà ở, sẽ là giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận chính sách, tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội để tạo lập nhà ở.

“Về mặt chi phí, khi lãi suất giảm, chi phí vay vốn giảm và số tiền trả nợ (gốc và lãi) giảm, sẽ không chỉ đảm bảo cho khách hàng trả nợ gốc và lãi mà còn có cuộc sống tốt hơn: Vừa có nhà ở, vừa đảm bảo sinh hoạt chi tiêu gia đình. Với ý nghĩa đó, sự điều chỉnh này mang lại lợi ích kép và động lực phát triển với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng tăng trưởng” – ông Lệnh nói thêm.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố danh sách 8 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đủ điều kiện vay vốn ưu đãi từ Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư. Đây là cơ sở để các ngân hàng triển khai cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và người mua nhà, góp phần thúc đẩy phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Uyên Phương
