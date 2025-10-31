TPHCM bố trí các khu đất rộng hàng trăm héc ta làm nhà ở xã hội

Sáng 31/10, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trong 10 tháng đầu năm, TPHCM đã hoàn thành 4 dự án với quy mô 2.639 căn. 13 dự án đang thi công xây dựng với 15.202 căn và 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 13.959 căn.
Dự kiến đến cuối năm 2025 có 8 dự án hoàn thành với quy mô 7.257 căn (2 dự án hoàn thành một phần là dự án Nhà ở an sinh xã hội HUD Bình Dương và dự án K-Home Kim Oanh).
Đến nay, có 7 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua với quy mô 7.954 căn, 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 13.959 căn.
Như vậy, dự kiến trong năm 2025, TPHCM sẽ hoàn thành 9.896 căn nhà ở xã hội, đạt 75,9% kế hoạch năm 2025. Cả giai đoạn 2021-2025, TPHCM dự kiến hoàn thành 14.999 căn, đạt 82,7% kế hoạch 5 năm (trong đó, giai đoạn 2021-2024 hoàn thành 5.103 căn, năm 2025 dự kiến hoàn thành 9.896 căn).
Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, trong thời gian qua, đơn vị đã tập trung rà soát, bổ sung quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội đến năm 2040 làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
Trong đó, tập trung bố trí các khu đất có diện tích lớn từ 100 ha đến 200 ha và tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội giai đoạn 2030-2040 tại 2 khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình lập Quy hoạch chung TPHCM.
Sở cũng đang khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý đối với các mẫu thiết kế nhà ở xã hội điển hình để các chủ đầu tư áp dụng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính;
Di dời 6.500 căn nhà ven kênh rạch
Về tiến độ chương trình di dời 6.500 căn nhà ven kênh rạch, trong giai đoạn 2021- 2025, TPHCM đặt ra chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Đến nay, TP.HCM đã bồi thường, di dời 4.454 căn.
Theo phương án bố trí vốn hiện nay và cam kết của các địa phương, đến hết năm 2025, dự kiến sẽ bồi thường, di dời được 5.860 căn.
Trong đó trọng tâm triển khai thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm tại quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ à dự án cải tạo Bờ Bắc Kênh Đôi, quận 8 cũ; dự án nạo vét trục thoát nước Rạch Xóm Củi tại quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh cũ.