Cận cảnh loạt dự án NƠXH tồn tại nhiều vi phạm

TPO - Thanh tra TP Hải Phòng vừa chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm tại 3 dự án NƠXH do Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Huy và Công ty TNHH Pruksa làm chủ đầu tư. Các dự án này đều ở các vị trí đắc địa, hiện cơ bản đã lấp đầy căn hộ.
Đoàn thanh tra xác định, Công ty Pruksa triển khai dự án chậm (thời hạn 2017), không hoàn thành các hạng mục, đến năm 2022 mới đề nghị điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện. Đến thời điểm thanh tra (9/2025), dự án vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thanh tra cũng xác định, chủ đầu tư chưa lập danh sách đối tượng mua nhà gửi cơ quan chức năng để công khai; không cung cấp hồ sơ, tài liệu thể hiện việc trả hồ sơ do chưa giải quyết; không có phiếu tiếp nhận hồ sơ mua nhà...
Ghi nhận của PV, dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và dự án NƠXH cùng ở mặt đường Máng Nước (phường An Hải), vị trí trung tâm quận An Dương (cũ). Cả 2 dự án cơ bản đã lấp đầy các căn hộ. Nhiều gia đình ở tầng 1, tận dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh dịch vụ, ăn uống.