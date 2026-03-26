Hải Phòng:

Cận cảnh loạt dự án NƠXH tồn tại nhiều vi phạm

Nguyễn Hoàn

TPO - Thanh tra TP Hải Phòng vừa chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm tại 3 dự án NƠXH do Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Huy và Công ty TNHH Pruksa làm chủ đầu tư. Các dự án này đều ở các vị trí đắc địa, hiện cơ bản đã lấp đầy căn hộ.

Thanh tra TP Hải Phòng﻿ vừa hoàn tất kết luận thanh tra 3 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), gồm: Dự án nhà ở thu nhập thấp An Hải do Công ty TNHH Pruksa làm chủ đầu tư; Dự án NƠXH tại phường An Hải và dự án NƠXH 20% quỹ đất thuộc Dự án KĐT mới Hoàng Huy New City đều do Công ty CP Đầu tư xây dựng tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư.
Trong đó, dự án nhà ở cho người thu nhập thấp do Công ty Pruksa làm chủ đầu tư, thực hiện trên khu đất hơn 20ha tại phường An Hải với quy mô 90 căn hộ chung cư 5 tầng; 1.908 căn chung cư 3 tầng; 11 căn tái định cư và 242 căn hộ liền kề.
Đoàn thanh tra xác định, Công ty Pruksa triển khai dự án chậm (thời hạn 2017), không hoàn thành các hạng mục, đến năm 2022 mới đề nghị điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện. Đến thời điểm thanh tra (9/2025), dự án vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thanh tra cũng xác định, chủ đầu tư chưa lập danh sách đối tượng mua nhà gửi cơ quan chức năng để công khai; không cung cấp hồ sơ, tài liệu thể hiện việc trả hồ sơ do chưa giải quyết; không có phiếu tiếp nhận hồ sơ mua nhà...
Dự án khu NƠXH tại phường An Hải do Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Huy thực hiện trên diện tích hơn 3,5ha, quy mô 11 tòa chung cư 5 tầng, với 900 căn hộ; 47 căn liền kề 5 tầng và hạ tầng kỹ thuật.
Đoàn thanh tra xác định, khi kết thúc giai đoạn xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được chuyển giao cho chính quyền địa phương. Chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ thông tin về diện tích căn hộ, giá bán, giá cho thuê với từng căn hộ để công khai; không lập biên nhận hồ sơ, ghi rõ lý do chưa giải quyết với các trường hợp chưa đầy đủ; không có phiếu trả với các hồ sơ không đủ điều kiện.
Ghi nhận của PV, dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và dự án NƠXH cùng ở mặt đường Máng Nước (phường An Hải), vị trí trung tâm quận An Dương (cũ). Cả 2 dự án cơ bản đã lấp đầy các căn hộ. Nhiều gia đình ở tầng 1, tận dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh dịch vụ, ăn uống.
Dự án NƠXH tại 20% diện tích quỹ đất thuộc Dự án KĐT mới Hoàng Huy New City, có vị trí đắc địa mặt đường Đỗ Mười, gần Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, thuộc phường Thủy Nguyên. Đoàn thanh tra xác định, tháng 4/2023 UBND huyện Thủy Nguyên quyết định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết dự án trong khi chưa có ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng.
Tại dự án này, chủ đầu tư không ghi giấy biên nhận hồ sơ với 149 bộ hồ sơ, không ghi lý do trả lại với 5 hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp này cũng chưa cung cấp thông tin về diện tích căn hộ, giá bán đối với từng loại căn hộ để công bố công khai.
#Hải Phòng #nhà ở xã hội #Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Huy #thanh tra #vi phạm

