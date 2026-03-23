Hải Phòng: Nhiều tồn tại, vi phạm tại 3 dự án nhà ở xã hội

TPO - Thanh tra Hải Phòng vừa kết luận thanh tra tại 3 dự án NƠXH, chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm liên quan đến đầu tư, xây dựng, quản lý và xét duyệt hồ sơ. Trong đó, 2 dự án do Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư.

Loạt dự án NƠXH của Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy vi phạm

Bà Vũ Anh Thư – Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng vừa ký ban hành kết luận thanh tra tại 3 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế và vi phạm liên quan đến đầu tư, xây dựng, quản lý và xét duyệt đối tượng thụ hưởng.

Theo kết luận thanh tra, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường An Hải do Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy) làm chủ đầu tư, hay còn gọi là Dự án NƠXH An Đồng, trên khu đất hơn 3,5ha.

Quy mô dự án gồm 11 tòa chung cư cao 5 tầng, với 900 căn hộ; 47 căn hộ liền kề cao 5 tầng; 3 căn liền kề có sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh. Dự án thực hiện từ quý II/2020 đến quý I/2023.

Kết luận thanh tra thể hiện, khi kết thúc giai đoạn xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án chưa được thực hiện việc chuyển giao cho chính quyền địa phương. Chủ đầu tư chưa cung cấp tài liệu thể hiện đã niêm yết thông tin về dự án tại khu vực thực hiện dự án và trên website.

Chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về diện tích căn hộ, giá bán, giá cho thuê đối với từng loại căn hộ để công bố công khai. Không lập biên nhận hồ sơ, ghi rõ lý do chưa giải quyết đối với các trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lý. Không có phiếu trả đối với 31 hồ sơ không đủ điều kiện. Trách nhiệm thuộc về Công ty Hoàng Huy. Ngoài ra, Sở Xây dựng Hải Phòng chưa công khai danh sách các đối tượng đã được mua, thuê NƠXH trong thời hạn 30 ngày.

Khu nhà ở xã hội tại phường An Hải do Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư, còn gọi là Dự án NƠXH An Đồng.

Dự án NƠXH tại 20% quỹ đất thuộc Dự án KĐT mới Hoàng Huy New City (phường Thủy Nguyên) do Công ty CP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Quy mô xây dựng gồm 2 tòa chung cư 5 tầng với 149 căn hộ, thực hiện từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2026.

Đoàn thanh tra xác định, tháng 4/2023 UBND huyện Thủy Nguyên quyết định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết dự án trong khi chưa có ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng không đảm bảo quy định tại Luật Xây dựng.

Tại dự án này, chủ đầu tư trực tiếp xét duyệt hồ sơ của khách hàng tại văn phòng của Công ty Hoàng Huy và thực hiện hướng dẫn, kiểm tra. Tuy nhiên, chủ đầu tư không ghi giấy biên nhận hồ sơ với 149 bộ hồ sơ, không ghi lý do trả lại với 5 hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định.

Doanh nghiệp này cũng chưa cung cấp thông tin về diện tích căn hộ, giá bán đối với từng loại căn hộ để công bố công khai.

Chậm tiến độ kéo dài, hồ sơ thiếu minh bạch

Dự án đầu tư khu nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc phường An Hải do Công ty TNHH Pruksa Việt Nam (Công ty Pruksa) làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện trên khu đất hơn 20ha tại phường An Hải từ quý I/2013-tháng 2/2017. Mục tiêu dự án xây khu nhà chung cư và công trình phụ trợ bán cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Quy mô dự án gồm: 90 căn hộ chung cư 5 tầng; 1.908 căn chung cư 3 tầng; 11 căn tái định cư và 242 căn hộ liền kề.

Kết quả thanh tra xác định, công tác báo cáo, cung cấp thông tin và việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan dự án chưa đầy đủ, đảm bảo, gây khó khăn, vướng mắc cho công tác hậu kiểm.

Mặc dù thời hạn thực hiện đến năm 2017 và được gia hạn đến năm 2019, nhưng chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ, không hoàn thành các hạng mục. Đến giữa năm 2022, chủ đầu tư mới có đề nghị điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ.

Khu nhà ở xã hội Hoàng Huy New City, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cuối năm 2022, chứng nhận đầu tư thay đổi, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phải hoàn thành trong tháng 12/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (9/2025), dự án vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà điều hành và các căn hộ tái định cư, không đảm bảo tiến độ theo đăng ký.

Ngoài ra, Công ty Pruksa chưa lập danh sách đối tượng sau khi ký hợp đồng mua bán gửi cơ quan chức năng để công khai và không công khai tại trụ sở làm việc. Không cung cấp hồ sơ, tài liệu thể hiện việc trả lại hồ sơ do chưa giải quyết và các nội dung hướng dẫn người dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; không có phiếu tiếp nhận hồ sơ…

Đoàn thanh tra kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra xác suất 150 hồ sơ mua nhà tại 3 dự án. Kết quả cho thấy có nhiều sai phạm liên quan đến việc kê khai thông tin.

Cụ thể, tại dự án NƠXH An Đồng có 2/50 hồ sơ kê khai không đúng về nghề nghiệp, đối tượng. Tại dự án Pruksa có 5/50 hồ sơ kê khai không đúng về đối tượng và điều kiện thu nhập.

Ngoài ra, còn 21 hồ sơ tại cả 3 dự án có thông tin chưa đảm bảo tính chính xác, nhất quán. Do chưa đủ cơ sở kết luận, Thanh tra kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, làm rõ.

Trách nhiệm chính đối với các sai phạm này thuộc về người đăng ký mua nhà và các cá nhân liên quan trong việc kê khai không trung thực. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức xác nhận thông tin cũng có trách nhiệm khi xác nhận không đúng thực tế.